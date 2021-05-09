أميركا عن اغتيال ناشط عراقي: تكميم الأفواه بالعنف مرفوض

تعليقاً على اغتيال الناشط العراقي البارز إيهاب الوزني، أكدت واشنطن، الأحد، أن تكميم الأفواه مرفوض.

وقالت السفارة الأميركية في العراق، إن "تكميم الأفواه المستقلة من خلال انتهاج العنف غير مقبول".

جاء ذلك فيما شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على معاقبة المجرمين الذين تورطوا باغتيال أحد أبرز وجوه المدينة، فجر الأحد.

ورأى خلال اجتماع دوري للحكومة اليوم، أن المجرمين أفلسوا من محاولات خلق الفوضى واتجهوا إلى استهداف النشطاء العزّل.

القانون سيحاسبهم

لكنه أكد أنهم لن يفلتوا من العقاب، قائلاً: "القانون سيحاسبهم مثلما سقط آخرون في قبضة العدالة من قبل".

كما أضاف" قتلة الناشط الوزني موغلون في الجريمة، وواهم من يتصور أنهم سيفلتون من قبضة العدالة، سنلاحق القتلة ونقتص من كل مجرم سولت له نفسه العبث بالأمن العام".

أبرز الأصوات المناهضة للفساد

وكان مقتل الناشط البارز، ورئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء جنوب بغداد بهجوم مسلح في وقت مبكر اليوم، أحدث صدمة بين مؤيدي ما يعرف باسم "ثورة تشرين" الذين احتشدوا وساروا في شوارع المدينة للمطالبة بوقف إراقة الدماء.

كما خرجت تظاهرات في الناصرية والديوانية، جنوب البلاد، احتجاجا على عملية الاغتيال، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

وعُرف الوزني بأنه من أبرز الأصوات المناهضة للفساد وسوء إدارة الدولة والمنادية بالحد من نفوذ إيران والجماعات المسلحة في المدينة.