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إطلاق نار في تايمز سكوير.. شاهد لحظة نقل طفلة جريحة

دورية لضباط شرطة نيويورك في تايمز سكوير يوم 8 مايو (فرانس برس)

إطلاق نار في تايمز سكوير.. شاهد لحظة نقل طفلة جريحة

دوافع الهجوم لم تتضح بعد

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العربية.نت، وكالات

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أصيبت امرأتان وطفلة في عامها الرابع بجروح في إطلاق نار بساحة "تايمز سكوير" في نيويورك، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة الأميركية، من دون أن تتضح في الحال دوافع الهجوم.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن إطلاق النار وقع قبيل الساعة 17.00 (21.00 بتوقيت غرينتش) عند مفترق الطرق بين الجادة السابعة والشارع 44، مضيفاً أن المصابين الثلاثة نقلوا إلى مستشفى في مانهاتن وحياتهم ليست في خطر.

لا اعتقال حتى الآن

كما أكدت الشرطة أنها لم تعتقل أي مشتبه به حتى الآن، مشيرة إلى أن "التحقيق ما زال جارياً"، من دون مزيد من التفاصيل. وذكرت أنها ستعقد مؤتمراً صحافياً في المساء.

وفي تغريدة على تويتر، قال رئيس بلدية المدينة بيل دي بلاسيو: "لحسن الحظ، فإن حالة هؤلاء المارة الأبرياء مستقرة"، لافتاً إلى أن "الشرطة تطارد مرتكبي هذا العمل العنيف وستسوقهم أمام العدالة. يجب أن يتوقف تدفق الأسلحة غير الشرعية التي تصل إلى نيويورك".

وأظهرت مشاهد من قلب الحدث، بثتها وسائل إعلام محلية، لحظات هلع وخوف، ومسارعة عناصر من الشرطة لنقل الطفلة التي أصيبت.

عشرات الجرائم

يذكر أنه قبل تفشي وباء كوفيد-19 كانت تايمز سكوير إحدى أبرز الوجهات السياحية في نيويورك، لكن هذه الساحة فقدت الكثير من وهجها منذ أغلقت جميع المسارح فيها في مارس 2020 بسبب القيود التي فرضتها السلطات لمكافحة الجائحة.

ووفقاً لتقرير أصدره مؤخراً "تايمز سكوير ألاينس"، رابطة التجار في الحي، فقد سجلت المنطقة 25 جريمة عنف في الربع الأول من عام 2021 مقابل 17 جريمة في نفس الفترة من عام 2020.

يشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ مسارح الحي بإعادة فتح أبوابها في 14 سبتمبر، وقد أعلن رئيس بلدية نيويورك مؤخراً أنه سيطلق اعتباراً من يونيو حملة ضخمة لإحياء السياحة في المدينة.

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