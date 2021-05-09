الأسطول الخامس الأميركي يسيطر على قارب أسلحة مهربة في بحر العرب

أعلن الأسطول الخامس الأميركي، ليل السبت، السيطرة على قارب يحمل أسلحة مهربة في بحر العرب.

وتشمل الأسلحة المهربة مضادات متطورة للدروع، ورشاشات وصواريخ محمولة.

الأسطول الخامس الأميركي يعلن السيطرة على قارب يحمل أسلحة مهربة في بحر العرب #العربية pic.twitter.com/oaredcBTOF — ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) May 8, 2021

وأوضح الأسطول الخامس أن المضبوطات تضمنت أسلحة روسية مضادة للدبابات، وآلاف البنادق الهجومية الصينية من طراز 56، كذلك مئات المدافع الرشاشة من طراز PKM ، إضافة لرشاشات وبنادق قنص وقاذفات صواريخ.

وذكر بيان للأسطول الخامس الأميركي أن عملية الضبط والتفتيش استغرقت يومين، خلال السادس والسابع من مايو الجاري، ضمن عمليات التفتيش الروتينية وفقا للقانون الدولي.



وأشار البيان إلى استمرار التحقيقات للكشف عن الوجهة النهائية المقصودة لشحنة الأسلحة المهربة.