سيناتور يحذر من دفع أموال لإيران.. "سيحتجزون المزيد"

دعا السيناتور الجمهوري بيل هاقرتي، الإدارة الأميركية إلى العمل على الإفراج عن رهائنها محذرا في نفس الوقت من دفع فدية لطهران والذي سيدفع النظام الإيراني إلى احتجاز مزيد من الرهائن مستقبلا.

وقال على حسابه "تويتر": "يجب إطلاق سراح الرهائن الأميركيين في إيران على الفور لقد تم تحرير الرهائن من خلال الحزم والقوة أثناء الإدارة الأميركية السابق، ولكن إذا دفع بايدن فدية للنظام الإيراني، فسيظهر أن أخذ الرهائن يؤتي ثماره ويضمن أن المزيد من الأميركيين معرضون لخطر الاختطاف من قبل الأنظمة المارقة".

US hostages in Iran should be freed immediately. @POTUS45 got hostages freed by being resolute + forceful. But if Biden pays ransom to the Iranian regime, he will be showing that hostage-taking pays—and ensuring more Americans are at risk of being kidnapped by rogue regimes. — Senator Bill Hagerty (@SenatorHagerty) May 8, 2021





وكانت تقارير صحافية إيرانية قد تحدثت عن عملية محتملة لتبادل السجناء بين أميركا وإيران وستدفع بموجبها واشنطن لطهران 7 مليارات دولار، وهو أمر نفته الإدارة الأميركية على الفور لكنها أوضحت أنها تعمل على تحرير الرهائن المحتجزين لدى إيران وغيرها من الدول.

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هذا وتتواصل المحادثات بين الجانبين في فيينا وتوقعت مصادر دبلوماسية متعددة انفراجة كبيرة في المحادثات وحرص الجانبين على إنجاز العودة إلى خطة العمل المشتركة أو الاتفاق النووي الذي تخلت عنه الإدارة الأميركية السابقة ووصفته بأنه اتفاق ضعيف ولا يمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.