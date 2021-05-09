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سيناتور يحذر من دفع أموال لإيران.. "سيحتجزون المزيد"

السيناتور الجمهوري بيل هاقرتي
السيناتور الجمهوري بيل هاقرتي

سيناتور يحذر من دفع أموال لإيران.. "سيحتجزون المزيد"

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واشنطن - بندر الدوشي

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دعا السيناتور الجمهوري بيل هاقرتي، الإدارة الأميركية إلى العمل على الإفراج عن رهائنها محذرا في نفس الوقت من دفع فدية لطهران والذي سيدفع النظام الإيراني إلى احتجاز مزيد من الرهائن مستقبلا.

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وقال على حسابه "تويتر": "يجب إطلاق سراح الرهائن الأميركيين في إيران على الفور لقد تم تحرير الرهائن من خلال الحزم والقوة أثناء الإدارة الأميركية السابق، ولكن إذا دفع بايدن فدية للنظام الإيراني، فسيظهر أن أخذ الرهائن يؤتي ثماره ويضمن أن المزيد من الأميركيين معرضون لخطر الاختطاف من قبل الأنظمة المارقة".



وكانت تقارير صحافية إيرانية قد تحدثت عن عملية محتملة لتبادل السجناء بين أميركا وإيران وستدفع بموجبها واشنطن لطهران 7 مليارات دولار، وهو أمر نفته الإدارة الأميركية على الفور لكنها أوضحت أنها تعمل على تحرير الرهائن المحتجزين لدى إيران وغيرها من الدول.

هذا وتتواصل المحادثات بين الجانبين في فيينا وتوقعت مصادر دبلوماسية متعددة انفراجة كبيرة في المحادثات وحرص الجانبين على إنجاز العودة إلى خطة العمل المشتركة أو الاتفاق النووي الذي تخلت عنه الإدارة الأميركية السابقة ووصفته بأنه اتفاق ضعيف ولا يمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

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