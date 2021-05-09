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مصدرها مجهول.. شاهد كمية الأسلحة المصادرة في بحر العرب

مصدرها مجهول.. شاهد كمية الأسلحة المصادرة في بحر العرب

شحنة الأسلحة ضمت عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافاً من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية وغيرها

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العربية.نت، وكالات

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بعد أن أعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية أن طراد الصواريخ الموجهة يو.إس.إس مونتيري صادر شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب يوم السادس من مايو، نشر على حسابه على تويتر فيديو الأسلحة المصادرة.

وذكر الأسطول في بيان أن شحنة الأسلحة ضمت عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافاً من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية، ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية".

كما أضاف أن الشحنة ضمت أيضاً أدوات رؤية متقدمة.

إلى ذلك جاء في البيان أنه "بعد مصادرة كل الشحنة غير القانونية جرت مراجعة المركب وصلاحيته للإبحار، وزُود الطاقم بالأغذية وبالمياه بعد استجوابه قبل أن يتم الإفراج عنه".

يشار إلى أن الشحنة في حيازة السلطات الأميركية حالياً في حين لا يزال مصدرها ووجهتها قيد التحقيق.

يذكر أنه سبق أن صودرت شحنات أسلحة إيرانية في المنطقة المذكورة متوجهة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن. وغالبا ما تتهم الحكومة اليمنية إيران بتصدير أسلحة إلى الحوثيين، إلا أن شحنة اليوم حملت صينية وروسية.

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