مصدرها مجهول.. شاهد كمية الأسلحة المصادرة في بحر العرب

بعد أن أعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية أن طراد الصواريخ الموجهة يو.إس.إس مونتيري صادر شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب يوم السادس من مايو، نشر على حسابه على تويتر فيديو الأسلحة المصادرة.

USS Monterey and its embarked U.S. Coast Guard Advanced Interdiction Team (AIT) discovered the illicit cargo during a routine flag verification boarding conducted in international water in accordance with customary international law. pic.twitter.com/7V6AxnN8Hl — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021

وذكر الأسطول في بيان أن شحنة الأسلحة ضمت عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافاً من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية، ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية".

كما أضاف أن الشحنة ضمت أيضاً أدوات رؤية متقدمة.

إلى ذلك جاء في البيان أنه "بعد مصادرة كل الشحنة غير القانونية جرت مراجعة المركب وصلاحيته للإبحار، وزُود الطاقم بالأغذية وبالمياه بعد استجوابه قبل أن يتم الإفراج عنه".

يشار إلى أن الشحنة في حيازة السلطات الأميركية حالياً في حين لا يزال مصدرها ووجهتها قيد التحقيق.

يذكر أنه سبق أن صودرت شحنات أسلحة إيرانية في المنطقة المذكورة متوجهة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن. وغالبا ما تتهم الحكومة اليمنية إيران بتصدير أسلحة إلى الحوثيين، إلا أن شحنة اليوم حملت صينية وروسية.