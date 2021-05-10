مجزرة بعيد ميلاد.. مسلح يقتل 6 في أميركا ثم ينتحر!

أعلنت الشرطة الأميركية أنّ رجلاً أطلق النار خلال حفلة عيد ميلاد بولاية كولورادو الأحد، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بمن فيهم صديقته، قبل أن ينتحر.

في التفاصيل، كشفت شرطة مدينة "كولورادو سبرينغز" أنّها تلقّت صباح الاحد مكالمة هاتفية طارئة توجّه على إثرها عناصرها إلى موقف للمنازل المتنقّلة حيث عثروا داخل إحدى المقطورات على ستّة بالغين مقتولين بالرصاص بالإضافة إلى رجل مصاب بجروح خطرة.

وأضافت أنّ المصاب نقل إلى مستشفى محلّي لكنّه ما لبث أن فارق الحياة متأثّراً بجروحه.

جمعاً من الأهل والأصدقاء

كما أوضحت في بيان أنّ التحقيقات الأولية أظهرت أنّ جمعاً من الأهل والأصدقاء كانوا في المقطورة يحتفلون بعيد ميلاد أحدهم عندما اقتحم المسلّح المكان وأطلق النار.

ولفت البيان إلى أنّ المشتبه به، وهو صديق إحدى الضحايا، قاد سيارته إلى المكان ودخل إلى المسكن وراح يطلق النار على أناس كانوا في الحفلة قبل أن ينتحر، دون أن تعرف الدوافع حتى الآن.

كذلك أوضحت الشرطة أنّ أيّاً من الأطفال الذين كانوا في الحفلة لم يصب في إطلاق النار، كما لم تنشر الشرطة أسماء أي من القتلى السبعة.

"عمل عنف أحمق"

وفي حين وصف حاكم الولاية جاريد بوليس ما حصل بـ"المدمّر"، قال جون ساثرز رئيس بلدية كولورادو سبرينغز إنّ المجتمع المحلّي في حالة حداد بسبب "عمل عنف أحمق"، مناشداً الجميع الصلاة من أجل الضحايا وعائلاتهم.

يشار إلى أن عمليات إطلاق النار في الولايات المتّحدة تُعتبر آفة مزمنة، حيث تشهد البلاد في كلّ مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجدّداً للنقاش حول تفشّي الأسلحة النارية لكن من دون إحراز أي تقدّم على هذا الصعيد.

الجدير ذكره أن عام 2020 شهد مقتل أكثر من 43 ألف شخص بسلاح ناري في الولايات المتّحدة، بما في ذلك في حالات انتحار، وفق موقع "غان فايلنس أركايف".