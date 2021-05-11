.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السيناتور ريش: أي اتفاق مع إيران يجب أن يعالج سلوكها الإرهابي 

جيم ريش
السيناتور الجمهوري البارز جيم ريش
نووي إيران

السيناتور ريش: أي اتفاق مع إيران يجب أن يعالج سلوكها الإرهابي 

تصريحاته جاءت تعليقا على سيطرة البحرية الأميركية على شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى الميليشيات الحوثية

متابع الغاء المتابعة

بندر الدوشي - واشنطن 

نشر في: آخر تحديث:

دعا السيناتور الجمهوري البارز جيم ريش وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي إلى ضرورة أن يعالج أي اتفاق نووي مع إيران سلوكها الإرهابي في المنطقة.

وجاءت تصريحاته تعليقا على سيطرة البحرية الأميركية على شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى الميليشيات الحوثية.

من الأسلحة الإيرانية للحوثي
من الأسلحة الإيرانية للحوثي

وقال في تصريح له عبر حسابه في "تويتر":‏ تحاول إدارة بايدن الاندفاع مرة أخرى إلى الصفقة النووية المعيبة وسط اعتراض البحرية الأميركية المزيد من الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن". وأضاف "أي اتفاق مع إيران يجب أن يعالج إرهابها الإقليمي".

يذكر أن الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية كان كشف أن طراد الصواريخ الموجهة "يو.إس.إس مونتيري" صادر شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب يوم السادس من مايو الجاري.

وضمت الشحنة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافاً من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية، ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية.

كيف تدير إيران شبكة الحلفاء والمليشيات في الشرق الأوسط! إيران خاص كيف تدير إيران شبكة الحلفاء والمليشيات في الشرق الأوسط!

كما أضاف الأسطول أنها باتت في حيازة السلطات الأميركية حالياً، ومن ضمنها أيضاً أدوات رؤية متقدمة.

وسبق أن صودرت شحنات أسلحة إيرانية في المنطقة المذكورة، متوجهة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن. وغالباً ما تتهم الحكومة اليمنية إيران بتصدير أسلحة إلى الحوثيين، إلا أن شحنة اليوم حملت أسلحة صينية وروسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما أنسب طرق طهي البطاطا؟ العلم يحسم الجدل ما أنسب طرق طهي البطاطا؟ العلم يحسم الجدل
سمية الخشاب للعربية.نت: لم أتوقع هذا النجاح لمسلسل سمية الخشاب للعربية.نت: لم أتوقع هذا النجاح لمسلسل "موسى".. وهذه قصة أغنية أحمد سعد
الأكثر قراءة
أسعار البنزين الجديدة في السعودية خلال شهر مايو أسعار البنزين الجديدة في السعودية خلال شهر مايو
مكيف محمول يبرد الغرفة في 10 دقائق.. وهذا سعره مكيف محمول يبرد الغرفة في 10 دقائق.. وهذا سعره
الخميس أول أيام عيد الفطر بالسعودية الخميس أول أيام عيد الفطر بالسعودية
"إهدار المال العام".. تهمة أخرى تلاحق محمد رمضان
زوج بلقيس يخرج عن صمته.. ماذا قال عن قضية الخلع؟ زوج بلقيس يخرج عن صمته.. ماذا قال عن قضية الخلع؟
زارت أمها.. فيديو لمصري يرمي ابنته من الشرفة زارت أمها.. فيديو لمصري يرمي ابنته من الشرفة
قبل أن تذهب
واشنطن تضع شروطاً صارمة لقبول عقد قمة بين بايدن وبوتين
واشنطن تضع شروطاً صارمة لقبول عقد قمة بين بايدن وبوتين
اكتشف المزيد