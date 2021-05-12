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الجمهوريون يعزلون ليز تشيني من قيادة الحزب الجمهوري

ليز تشيني

الجمهوريون يعزلون ليز تشيني من قيادة الحزب الجمهوري

فقدت النائبة عن ولاية وايومنغ، وابنة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني، منصبها كثالث أبرز الجمهوريين بمجلس النواب

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دبي - العربية.نت

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أعلن الحزب الجمهوري عزل ليز تشيني من قيادة الحزب الجمهوري.

وصوت الجمهوريون في مجلس النواب على إزالة ليز تشيني من مركزها كمديرة المؤتمر الجمهوري (منصب قيادي في الحزب)، وذلك لأنها ترفض الموافقة على أن الانتخابات "سرقت" من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وهي واحدة من بين عشر نواب جمهوريين صوتوا لصالح "عزل" ترمب. الأمر الذي يدل على أن ترمب لا يزال مهما في الحزب الجمهوري.

وكان أعضاء بالحزب الجمهوري في الولايات المتحدة أعلنوا نيتهم التصويت على عزل ليز تشيني، القيادية بالحزب، واستبدالها بشخصية موالية للرئيس ترمب بسبب انتقاداتها المتكررة له.

وفقدت النائبة عن ولاية وايومنغ، وابنة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني، منصبها كثالث أبرز الجمهوريين في مجلس النواب.

وكانت تشيني قد انتقدت حزبها يوم الثلاثاء بسبب عدم مواجهته ادعاءات ترمب الكاذبة بفوزه في انتخابات الرئاسة 2020.

ويريد أبرز عضوين في الحزب الجمهوري بمجلس النواب.

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