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نواب جمهوريون لشركات أميركا: لا تتعاملوا مع إيران

President Joe Biden addresses a joint session of Congress, with Vice President Kamala Harris and House Speaker Nancy Pelosi (D-Calif.) on the dais behind him, in Washington, U.S., April 28, 2021. Melina Mara/Pool via REUTERS
مجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية- رويترز)

نواب جمهوريون لشركات أميركا: لا تتعاملوا مع إيران

جمهوريون يحذرون الشركات الأميركية: إذا قررتم الاستثمار في إيران ستتعاملون مع نظام فاسد 

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دبي- العربية.نت

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في مواجهة جديدة لأي احتمال برفع العقوبات الأميركية عن إيران من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على الرغم من عدم التفاؤل باتفاق قريب حول الاتفاق النووي خلال الجولة الرابعة الجارية حاليا في فيينا، حذرت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من تعامل الشركة الأميركية مع طهران أو مؤسسات إيرانية.

وفي التفاصيل، نبه 15 نائبا من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، الشركات الأميركية من التعامل مع الكيانات الإيرانية، حسب ما أفادت شبكة فوكس نيوز.

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ففي رسالة وجهت الثلاثاء إلى رؤساء غرفة التجارة الأميركية ومنتدى الخدمات المالية والمائدة المستديرة للأعمال من قبل السيناتور توم كوتون وتيد كروز وماركو روبيو وآخرين، حذر الموقعون من أن رفع العقوبات المحتمل عن إيران لن يكون فرصة مربحة للشركات الأميركية.

مشاريع فاشلة

كما أشاروا إلى أن بعض الشركات قد ترى في رفع العقوبات فرصة مربحة، إلا أن الأمر مغاير تماما.

وجاء في الرسالة: "إذا تم رفع العقوبات الأميركية عن إيران مؤقتًا وقررت الشركات الدخول مرة أخرى إلى السوق الإيرانية، فلن يقتصر الأمر على التعامل مع نظام فاسد ومتقلب، بل ستستثمر في مشاريع محكوم عليها بالفشل".

من طهران (أرشيفية -فرانس برس)
من طهران (أرشيفية -فرانس برس)

إلى ذلك، أوضح المشرعون الجمهوريون أنهم يخشون من إمكانية تخلي فريق بايدن عن التقدم المحرز في حملة الضغط القصوى على السلطات الإيرانية، والعودة إلى إطار عمل شبيه بخطة العمل الشاملة المشتركة التي وقعت مع طهران والدول الغربية عام 2015.

يذكر أن شركات عدة أميركية وأوروبية كانت امتنعت خلال السنوات الماضية عن التعامل مع طهران، خوفا من العقوبات الأميركية.

إلا أن إطلاق المفاوضات من فيينا مطلع أبريل، من أجل إحياء الاتفاق النووي، أعاد الحديث عن رفع العقوبات من قبل إدارة بايدن مقابل تراجع طهران عن انتهاكاتها والعودة للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

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