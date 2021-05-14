البنتاغون يعجل وتيرة خروج عناصره من إسرائيل

نقلت وزارة الدفاع الأميركية حوالي 120 عنصراً من عناصرها جواً من إسرائيل كإجراء احترازي في ضوء الوضع هناك، وفق السكرتير الصحفي للبنتاغون جون كيربي.

وقال كيربي إن الأفراد الأميركيين غادروا إسرائيل الخميس على متن طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز "سي - 17".

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كما أوضح أنه كان من المقرر أن تنتهي الزيارة هذا الأسبوع لكن تم تعجيل وتيرة الخروج لبضعة أيام.

يشار إلى أن عناصر البنتاغون كانوا في إسرائيل للتخطيط لمناورة ثنائية مستقبلية.

يذكر أن حركة حماس أطلقت صواريخ تجاه عمق إسرائيل الخميس، في حين قصفت إسرائيل غزة بمزيد من الضربات الجوية والقذائف، واستدعت 9000 جندي احتياط إضافي يمكن استخدامهم لشن غزو بري.