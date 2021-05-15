أميركا: أبلغنا إسرائيل بأن سلامة الصحفيين مسؤولية أساسية

أكد البيت الأبيض، السبت، أن سلامة وأمن الصحفيين في الأراضي الفلسطينية هو مسؤولية أساسية.

وقالت المتحدثة جين ساكي "أبلغنا الإسرائيليين بشكل مباشر بأن ضمان سلامة الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة هو مسؤولية قصوى".

أتى هذا التصريح بعد وقت قصير، من قصف إسرائيل اليوم، برج الجلاء في غزة، الذي يضم مكاتب وكالة أسوشيتد برس ووسائل إعلام أخرى، بـ4 صواريخ، ودمرته بالكامل.

وكانت القوات الإسرائيلية قد أمهلت في وقت سابق سكان المبنى، وهو ثاني أكبر برج في غزة، ساعة لإخلائه قبل تدميره، بحجه احتوائه مكاتب استخباراتية لحركة حماس.

من جهته، قال مالك البرج إنه تلقى مكالمة من الجيش الإسرائيلي بأن المبنى، الذي يضم أيضاً عدداً من الشقق والمكاتب الأخرى، سيستهدف.

ذعر.. وحالة من الصدمة

كما أضاف جواد مهدي أنه طُلب منه الذهاب إلى المبنى للتأكد من إجلاء جميع السكان، وقيل له إن لديه ساعة للتأكد من مغادرة الجميع للمبنى. وفر موظفو وكالة أسوشيتد برس وسكان المبنى في حالة من الذعر بعد إخبارهم بالتحذير.

في حين أعرب رئيس وكالة أسوشيتد برس عن صدمته من استهداف إسرائيل للبرج، لافتا إلى أن أي سبب لم يقدم لتبرير تلك العملية.

يذكر أن إسرائيل بدأت قصف غزة منذ الاثنين، رداً على إطلاق صواريخ باتجاه القدس من قبل حركة حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى في القطاع.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في الغارات الجوية الإسرائيلية اليوم إلى 139 قتيلاً، بينهم 39 طفلاً، وألف جريح حسب السلطات الفلسطينية.