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أميركا والكمامة.. مديرة مراكز السيطرة على الأمراض توضح

أميركا والكمامة.. مديرة مراكز السيطرة على الأمراض توضح

ترك الكمامات قرار يجب على الأميركيين اتخاذه "بالوقت المناسب لهم"

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دبي - العربية.نت

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تشهد الولايات المتحدة حالة إرباك وجدلاً حاداً بشأن توصية تسمح للذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا بعدم وضع كمامات، بينما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء كوفيد-19 في طريقه للتسبب بعدد من الوفيات أكبر من ذاك الذي سجل في 2020.

في هذا الصدد، اعتبرت مديرة المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، روتشيل والنسكي، الجمعة، أن ارتداء الكمامات سيكون أمراً "يصعب الاستغناء عنه" لدى البعض.

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"بالوقت المناسب"

وقالت والنسكي لشبكة NBC إن ترك الكمامات قرار يجب على الأميركيين اتخاذه "بالوقت المناسب لهم".

كما أضافت أن "الناس قد يرغبون بمواصلة ارتداء الكمامات، لأننا نرتديها منذ 15 شهراً، وسيكون من الصعب التخلي عنها"، مؤكدة: "علينا أن نتمكن من القيام بذلك في الوقت المناسب لنا".

تأتي هذه التصريحات بعد أن كانت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC قد أعلنت، الخميس، عن إمكانية الاستغناء عن الكمامات في معظم الأوقات لمن تلقوا اللقاح المضاد للفيروس المستجد كاملاً ويشكلون نحو 35% من السكان. ووفقاً للتوصيات الجديدة، أشارت CDC إلى أن ارتداء الكمامات يبقى ضرورياً في أماكن الرعاية الصحية أو في الأماكن التي تشترط ذلك أو في حال كان الشخص على متن طائرة.

"يوم عظيم"

يذكر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، كان أشاد الخميس، بما وصفه بـ"اليوم العظيم" في مكافحة جائحة كوفيد-19 بعد هذا الإعلان.

وقال في كلمة موجزة من حديقة البيت الأبيض: "إذا تم تطعيمك بالكامل، فلن تحتاج بعد الآن إلى وضع الكمامة"، مضيفاً "أعتقد أنها خطوة كبيرة، إنه يوم عظيم". ودعا مواطنيه الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد إلى تلقيه دون تأخير.

إلى ذلك كتب على تويتر: "بعد عام من العمل الشاق والكثير من التضحيات، أصبحت القاعدة الآن بسيطة: التطعيم أو ارتداء كمامة إلى حين الحصول على التطعيم".

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