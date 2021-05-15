بايدن للرئيس الفلسطيني: نبذل جهوداً للوصول إلى تهدئة

في مبادرة هي الأولى من نوعها منذ دخوله البيت الأبيض، وفي خضم التصعيد الكبير بين إسرائيل والفلسطينيين، تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا هاتفيا السبت من الرئيس الأميركي جو بايدن.

وجاء في بيان رسمي للرئاسة الفلسطينية، أن بايدن أكد لعباس أن واشنطن تبذل جهوداً مع الأطراف المعنية من أجل تحقيق التهدئة، مشدداً على ضرورة الوصول لوقف نار قريب وخفض العنف في المنطقة.

من جانبه، دعا الرئيس الفلسطيني، جو بايدن لتدخل الإدارة الأميركية من أجل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

في سياق متصل، أصدر البيت الأبيض بياناً نقل فيه أن بايدن أكد لعباس دعمه لحياة الفلسطينيين في أمن وحرية وكرامة، ودعم أميركا لحق إسرائيل فيما اعتبره الدفاع عن النفس.

وأضاف أن الرئيس الأميركي شدد في اتصاله على دعمه لحل الدولتين كأفضل حل دائم للصراع.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أكد لوكالة فرانس برس، أن الرئيس الفلسطيني تلقى اتصالا هاما من الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو الاتصال الأول من نوعه بين الرئيسيين.

تدمير مبنى يضم مكاتب صحفية

كما جرت محادثات هاتفية السبت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي بشأن الضربة الإسرائيلية التي دمّرت مبنى يضم مكاتب لوكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية في بيان.

وجاء في البيان أن نتنياهو شدد خلال هذه المحادثات على أن إسرائيل تبذل كل الجهود لتجنّب إلحاق الضرر بأشخاص غير منخرطين في النزاع، مؤكدا أن إجلاء الأشخاص من المبنى الذي كانت تتواجد فيه "أهداف إرهابية"، وفق تعبيره، فيه أنجز قبل تنفيذ الغارة.

يذكر أن إسرائيل تواصل التصعيد في هجماتها على قطاع غزة رافضة دعوات التهدئة، حيث أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي استعداد تل أبيب لعدة أيام من القتال على جبهة قطاع غزة.

فيما أشارت آخر حصيلة للسلطات الفلسطينية مساء الجمعة إلى سقوط 145 قتيلاً، بينهم 39 طفلاً وإصابة ألف في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.