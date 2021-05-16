لعبة توجيه اللوم بشأن أفغانستان تبدأ في واشنطن

ربما لا يزال الانسحاب العسكري للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في مراحله الأولى، لكن بدأ بالفعل توجيه أصابع الاتهام في واشنطن بشأن من سيكون مسؤولاً عن خسارة أفغانستان.

المكاسب الجديدة التي حققتها حركة طالبان في ساحة المعركة وسلسلة الهجمات الإرهابية، بما في ذلك التفجير الذي وقع في نهاية الأسبوع والذي أسفر عن مقتل 50 فتاة على الأقل، يجدد الدعوات إلى الرئيس جو بايدن للنظر في ترك بعض القوات هناك، والتأكد من أن البنتاغون يؤمن أولاً اتفاقيات لاستخدام قواعد أخرى في المنطقة واتخاذ خطوات إضافية لدعم الحكومة الأفغانية لمنع سيطرة طالبان وعودة ظهور الجماعات الإرهابية.

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ويقول حلفاء بايدن إن فريق ترمب حاصر واشنطن باتفاقها مع طالبان العام الماضي لسحب جميع القوات الأميركية بحلول الأول من مايو، على الرغم من الانتهاكات المتكررة من قبل المتشددين. ومع ذلك، فإنهم يصرون أيضًا على أن استمرار المهمة الحالية لن يحدث فرقًا يذكر في النهاية وفقا لموقع بوليتكو.

ويقول جيمس دوبينز السفير السابق في أفغانستان والممثل الخاص إلى أفغانستان وباكستان في عهد الرئيسين جورج دبليو بوش وباراك أوباما ، والذي يعمل في لجنة من الحزبين شكلها الكونجرس وأوصى هذا العام بعدم الانسحاب المفاجئ "أنا مزيج من الأمل في أنني مخطئ ، لكنني متشائم لأنني على حق ، وأن طالبان ستصعد".

وقال دوبينز إنه إذا ساء الوضع بشكل ملحوظ، فقد يضطر الجيش الأميركي للضغط على بايدن لتغيير الاستراتيجية. وأضاف "أعتقد أن الجيش قبل الأوامر لكن هذا لا يمنعهم من إثارة القضايا مع تغير الوضع وتجديد مناشداتهم إذا تغير الوضع بشكل كبير".

وفي مبنى الكابيتول هيل يقول الصقور الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء إنهم ما زالوا يأملون في إقناع إدارة بايدن وحلفاء الولايات المتحدة ببذل المزيد قبل فوات الأوان. وقالت السيناتور جين شاهين وهي ديمقراطية من نيو هامبشاير وعضو لجنة القوات المسلحة "سأفعل بالتأكيد كل ما بوسعي لمحاولة دفع رئيسنا والقادة الدوليين الآخرين لمواصلة التحدث عما تفعله طالبان ومواصلة التحدث لدعم النساء في البلاد بصوت عالٍ"، كما أنها لا تزال تعتقد أن هناك حاجة إلى وجود عسكري دائم.

تفاقم الوضع

وبموجب أوامر من بايدن، من المقرر أن تنسحب القوات الأميركية المقدرة بـ 3500 جندي ، إلى جانب 7000 جندي من الناتو بالكامل بحلول 11 سبتمبر. ولكن مع بدء الانسحاب في الأسابيع الأخيرة يبدو أن طالبان في طريقها للعودة، ويقول بعض الخبراء إن الجماعة في وضع أقوى مما كانت عليه قبل الإطاحة بها في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2001.

وذكرت وكالة رويترز أن القوات الحكومية شنت يوم الأربعاء هجوما مضادا بعد أن سيطرت قوات طالبان على منطقة في الإقليم المجاور لكابول مما أثار احتمال أن يصل القتال إلى العاصمة. وتأتي الاشتباكات بعد تقارير تفيد بأن طالبان سيطرت أيضًا على منطقتين في الشمال الأسبوع الماضي وتقترب نيرانها من عواصم المقاطعات الشمالية مع استمرار القوات الأجنبية في الانسحاب.

ويدافع بعض اللاعبين المؤثرين عن إعادة تقييم خطة الانسحاب الآن على الرغم من أنهم ليسوا جميعًا مستعدين لانتقاد بايدن بهذه الصراحة.

قال مسؤول استخباراتي رفيع سابق خدم في المنطقة: "نحن بحاجة إلى إعادة النظر في قرارنا".

وأشار إلى ما يبدو أنه استعداد طالبان لفعل كل ما يلزم لتعزيز مكاسبها. وأضاف "لقد دمروا القيود الأخلاقية" مستشهداً بقصف مدرسة في عطلة نهاية الأسبوع في كابول، فضلاً عن الهجمات الأخيرة على محطات الطاقة وسد لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وأضاف المسؤول أن "عدد الهجمات التي تم الإبلاغ عنها هذا العام قد ارتفع بشكل كبير". "إذا جمعت كل ذلك معًا، فستحصل على موقف مثير للقلق".

وتم عرض لعبة إلقاء اللوم في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب يوم الأربعاء حيث أصر مسؤولو البنتاغون على أنهم يعملون لتقليل التهديد الذي تتعرض له الحكومة الأفغانية واحتمالية قيام الجماعات الإرهابية بإعادة تجميع صفوفها.

وقال النائب دون بيكون وهو عميد متقاعد بالقوات الجوية "إن القيام بتعهد متسرع هو خطأ لن يكون في مصلحة أمننا القومي"، مضيفًا أن طالبان تعتبر الانسحاب "استسلاما كاملا". وحذر من أن أفغانستان يمكن أن تتبع مسار العراق بعد انسحاب القوات الأميركية في عام 2011 وملء تنظيم الدولة الإسلامية الفراغ، مما يتطلب في نهاية المطاف عودة الولايات المتحدة بقوة.

وحذر بيكون من أن "تكلفة العودة إذا حصلت القاعدة على ملاذ آمن في ظل حكم طالبان ستكون أعلى بكثير من حيث الدماء والأموال".

وأثارت النائبة إليسا سلوتكين، وهي ديمقراطية من ميتشيغان ومسؤولة سابقة في البنتاغون شبح صعود داعش في العراق وسوريا ، عندما قالت إن الولايات المتحدة تفتقر إلى المعلومات الاستخباراتية الكافية أو التخطيط للرد بسرعة كافية.

خطة البنتاغون

لكن المشرعين من كلا الحزبين الذين يدعمون قرار بايدن أعربوا عن ثقتهم في أن الجيش الأميركي يمكنه احتواء الموقف على الأقل حتى لا يتمكن الإرهابيون من استخدام أفغانستان كقاعدة لشن هجمات عالمية.

ووضع الجنرال ماثيو ترولنجر نائب مدير الشؤون السياسية والعسكرية لهيئة الأركان المشتركة، الخطوط العريضة لاستراتيجية ثلاثية المحاور.

وأضاف أن ذلك يشمل الاعتماد على استمرار الوجود الدبلوماسي في البلاد "لتكون قادرة على المساعدة في إدارة وتخفيف تهديد الإرهاب الذي يمكن أن ينطلق من أفغانستان"، وكذلك "الوجود العسكري الإقليمي" أو القوات الجوية والبحرية وقوات العمليات الخاصة التي يمكنها شن مهام لمكافحة الإرهاب من بعيد.

وقال ترولنجر "لدينا قدرة كبيرة في الشرق الأوسط والخليج وهذه القدرات لا تتراجع". وأضاف "ستظل لدينا القدرة على ملاحقة الإرهاب من مواقع في جميع أنحاء المنطقة".

لكنه أقر أيضًا بأن وزارة الدفاع الأميركية تسعى جاهدة لتأمين مواقع جديدة للعمل منها. وأضاف "علينا أن ننظر إلى المناطق الأقرب إلى أفغانستان وهناك مفاوضات ومناقشات جارية". ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت أي دول مجاورة ستوافق.