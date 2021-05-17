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واشنطن توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار

أسلحة
تعبيرية

واشنطن توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار

مصادر: تم إخطار الكونغرس الأميركي رسمياً بالصفقة في 5 مايو، أي قبل أيام قليلة من بدء القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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كشفت وسائل إعلام أميركية أن البيت الأبيض وافق على تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر عالية الدقة بمبلغ قدره 735 مليون دولار.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى أن إدارة الرئيس جو بايدن، وافقت، بالرغم من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، على بيع أسلحة أميركية دقيقة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار.

ووفقا للمصادر ذاتها، فقد تم إخطار الكونغرس الأميركي رسميا بالصفقة في 5 مايو، أي قبل أيام قليلة من بدء القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

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وفي أول موقف موحد من الحزبين في الكونغرس الأميركي دعا مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ لوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وجاءت الدعوة من قبل السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، والسيناتور الجمهوري، تود يونغ. وبحسب البيان فإن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها من هجمات حماس الصاروخية، بما يتناسب مع التهديد الذي يواجهه مواطنوها".

وأضاف البيان "ونتيجة لهجمات حماس الصاروخية ورد إسرائيل، يجب أن يدرك الطرفان أن الكثير من الأرواح قد فقدت ويجب ألا يتم تصعيد الصراع أكثر. لقد شجعتنا التقارير التي تفيد بأن الطرفين يبحثان عن وقف إطلاق النار".

واختتم البيان بالقول: "نأمل أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار بسرعة وأن يمكن اتخاذ خطوات إضافية للحفاظ على مستقبل الدولتين".

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