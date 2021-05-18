البيت الأبيض: اتصالات لمحاولة التهدئة في غزة

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الولايات المتحدة تريد أن ترى نهاية للعنف بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت ساكي الثلاثاء: "نجري اتصالات مكثفة لمحاولة التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين" في غزة.

في أسرع وقت

من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في وقت سابق الثلاثاء، أن واشنطن تهدف إلى إنهاء القتال بين إسرائيل وغزة في أسرع وقت.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأيسلندي في ريكيافيك إن الولايات المتحدة تلقت المزيد من المعلومات بشأن تدمير إسرائيل مبنى في غزة يضم مكاتب لوسائل إعلام، مضيفاً: "طلبنا المزيد من المعلومات من إسرائيل بهذا الشأن".

كما أوضح: "حسبما فهمت تلقينا بعض المعلومات الإضافية عبر قنوات مخابرات، وهذا ليس أمراً يمكنني التعليق عليه".

منذ العاشر من مايو

يذكر أنه منذ العاشر من مايو قتل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 213 فلسطينياً، بينهم 61 طفلاً، وأصيب 1442 بجروح.

وفي الضفة الغربية التي شهدت مواجهات عند الحواجز العسكرية قتل 24 شخصاً، وسجلت عدة آلاف من الإصابات.

أما في الجانب الإسرائيلي فقتل 12 شخصاً، في حين جرح 309 أشخاص.

والسبت قصفت إسرائيل برج الجلاء في غزة، الذي يضم مكاتب وكالة أسوشيتد برس ووسائل إعلام أخرى، بـ4 صواريخ، ودمرته بالكامل. وزعم الجيش الإسرائيلي حينها أن البرج كان يضم مكاتب لمخابرات حماس.