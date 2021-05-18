.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

البيت الأبيض: اتصالات لمحاولة التهدئة في غزة

آثار القصف والدمار في غزة (أسوشيتد برس)

البيت الأبيض: اتصالات لمحاولة التهدئة في غزة

وزير الخارجية الأميركي: واشنطن تهدف إلى إنهاء القتال بين إسرائيل وغزة في أسرع وقت

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الولايات المتحدة تريد أن ترى نهاية للعنف بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت ساكي الثلاثاء: "نجري اتصالات مكثفة لمحاولة التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين" في غزة.

وفد مصري إلى إسرائيل.. واجتماع أوروبي لوقف القتال العرب والعالم وفد مصري إلى إسرائيل.. واجتماع أوروبي لوقف القتال

في أسرع وقت

من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في وقت سابق الثلاثاء، أن واشنطن تهدف إلى إنهاء القتال بين إسرائيل وغزة في أسرع وقت.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأيسلندي في ريكيافيك إن الولايات المتحدة تلقت المزيد من المعلومات بشأن تدمير إسرائيل مبنى في غزة يضم مكاتب لوسائل إعلام، مضيفاً: "طلبنا المزيد من المعلومات من إسرائيل بهذا الشأن".

من غزة (أسوشيتد برس)
من غزة (أسوشيتد برس)

كما أوضح: "حسبما فهمت تلقينا بعض المعلومات الإضافية عبر قنوات مخابرات، وهذا ليس أمراً يمكنني التعليق عليه".

منذ العاشر من مايو

يذكر أنه منذ العاشر من مايو قتل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 213 فلسطينياً، بينهم 61 طفلاً، وأصيب 1442 بجروح.

وفي الضفة الغربية التي شهدت مواجهات عند الحواجز العسكرية قتل 24 شخصاً، وسجلت عدة آلاف من الإصابات.

من غزة (رويترز)
من غزة (رويترز)

أما في الجانب الإسرائيلي فقتل 12 شخصاً، في حين جرح 309 أشخاص.

والسبت قصفت إسرائيل برج الجلاء في غزة، الذي يضم مكاتب وكالة أسوشيتد برس ووسائل إعلام أخرى، بـ4 صواريخ، ودمرته بالكامل. وزعم الجيش الإسرائيلي حينها أن البرج كان يضم مكاتب لمخابرات حماس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خلط لقاحات كورونا.. إثبات يقلب الموازين خلط لقاحات كورونا.. إثبات يقلب الموازين "آمن جداً"
تحذير.. أخطاء شائعة بكلمات المرور تجعل حساباتك مباحة تحذير.. أخطاء شائعة بكلمات المرور تجعل حساباتك مباحة
الأكثر قراءة
ما حقيقة ما حقيقة "البطيخ المسرطن" بأسواق مصر؟
4 مصريات دشنّ حملة لتخفيف تكاليف الزواج.. فاكتشفن سلوكيات غريبة! 4 مصريات دشنّ حملة لتخفيف تكاليف الزواج.. فاكتشفن سلوكيات غريبة!
اعترافات صادمة بقضية المذيعة المصرية قاتلة زوج أختها اعترافات صادمة بقضية المذيعة المصرية قاتلة زوج أختها
وفاة معلمة أصيبت بكورونا..كتبت وصيتها: خلوهم يدعون لي وفاة معلمة أصيبت بكورونا..كتبت وصيتها: خلوهم يدعون لي
بهذه الكلمات.. انتهاء أزمة مها أحمد وأبطال بهذه الكلمات.. انتهاء أزمة مها أحمد وأبطال "نسل الأغراب"
معلومات عن تورط وهبة في العمل مع شركاء مطلوبين بالاتجار بالمخدرات معلومات عن تورط وهبة في العمل مع شركاء مطلوبين بالاتجار بالمخدرات
قبل أن تذهب
ماذا قال مدير الصحة العالمية عن مسقط رأسه؟
ماذا قال مدير الصحة العالمية عن مسقط رأسه؟
اكتشف المزيد