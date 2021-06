بوش: إيران خطر على العالم.. وحل الدولتين صعب للغاية

قال الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، الأربعاء، إن إيران "خطرة" على الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، محذرا من أن حل الدولتين وسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيكون "صعبًا للغاية في هذه المرحلة".

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" تناولت كتابه الجديد "Out of Many, One: Portraits of America’s Immigrants" أجاب بوش عندما سئل عن العنف الإسرائيلي الفلسطيني المستمر، قائلا إن "ما تراه هو التأثير الإيراني الموجه".

كما أضاف "أعتقد أن أفضل نهج فيما يتعلق بإيران هو أن نفهم أن نفوذهم خطر على السلام العالمي، وأنهم متورطون بشكل كبير مع الحركات المتطرفة في لبنان وسوريا واليمن ويهدفون إلى نشر نفوذهم".

نفوذ إيران في الشرق الأوسط

وحول الاتفاق النووي قال: "أي اتفاق يتم التوصل إليه لا يجب أن يركز فقط على قدراتها النووية ولكن أيضًا على نفوذها في الشرق الأوسط"، مضيفاً "أي صفقة عليك أن تضع في اعتبارك مخاطر إيران العدوانية على حلفائنا، وعلى الاستقرار، لذلك يجب أن تكون نظرة شاملة".

وتأتي تصريحات بوش مع استمرار العنف الإسرائيلي الفلسطيني، وهو الأسوأ منذ عام 2014.

وحول صفقة السلام بين فلسطين وإسرائيل قال الرئيس الأسبق "أعتقد أن الأمر صعب للغاية في هذه المرحلة"، وتابع "أتمنى ونأمل جميعًا في عدم حدوث عنف، لكن ما أراه هو التأثير الإيراني الموجه نحو إسرائيل".

الدفاع عن النفس

كما أضاف "حالما يهدأ التوتر، ذلك سيجعل من السهل إحلال السلام"، مبيناً "في الوقت الحالي، أولئك الذين لا يريدون السلام يستفزون إسرائيل ويهاجمونها، وإسرائيل بالطبع تستجيب لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

وأضاف بوش حول التفاوض على حل الدولتين "سيستغرق الأمر بعض الوقت"، مضيفاً "سيتطلب الأمر من العالم العربي أن يقرر أن السلام مع إسرائيل مهم لحل القضية الفلسطينية".

وتابع "عليك أن تفهم أن إسرائيل ستدافع عن نفسها، طالما أن هناك تهديدا لشعبهم، فإنهم سيدافعون عن أنفسهم".