مصادر تكشف.. نتنياهو رفض وقف النار في غزة

مع مرور 10 أيام من القتال بين إسرائيل والفصائل المسلحة في قطاع غزة، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وقف النار في غزة، وأصر على عدم وجود إطار زمني للعمليات، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الأربعاء.

وبحسب "أكسيوس"، يناقش وزير الدفاع الأميركي مع نظيره الإسرائيلي الحاجة لوقف النار في غزة.

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يذكر أن البيت الأبيض كان أعلن في وقت سابق الأربعاء، أن بايدن تحدث إلى نتنياهو 4 مرات حول ضرورة خفض التصعيد الدائر في غزة.

كما أضاف أن بايدن أبلغ نتنياهو بأنه يتوقع خفض العنف بشكل كبير اليوم.

"الاستعداد لأيام أخرى"

وكان مصدر عسكري إسرائيلي قد أكد الأربعاء، أن إسرائيل تجري تقييماً للتأكد مما إذا كانت شروط "وقف إطلاق النار" مستوفاة رغم أنها تستعد "لأيام أخرى" ضد الفصائل المسلحة في غزة.

وقال المصدر لصحافيين: "نبحث عن الوقت المناسب لوقف إطلاق النار"، لكننا "نستعد أيضاً لأيام أخرى"، وفق "فرانس برس".

"سحق حماس"

يأتي هذا في حين اعتبر نتنياهو خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، أن حملة القصف الجوي العنيف على قطاع غزة المستمرة منذ 10 أيام تهدف إلى "سحق حماس"، إذا لم تنجح في "ردعها".

وأضاف أن "هناك طريقتين فقط يمكن التعامل بهما مع حماس، إما أن تسحقهم، وهذا دائماً احتمال مفتوح، أو تردعهم، ونحن منخرطون الآن في ردع قوي".