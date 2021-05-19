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واشنطن: أردوغان يحرض على مزيد من العنف في الشرق الأوسط

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - فرانس برس

واشنطن: أردوغان يحرض على مزيد من العنف في الشرق الأوسط

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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ندّدت واشنطن الثلاثاء بتصريحات للرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، داعيةً إلى تجنّب "التصريحات التحريضيّة التي قد تؤدّي إلى مزيد من العنف" في الشرق الأوسط، بحسب ما صرّح متحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة.

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وقال نيد برايس إنّ "الولايات المتحدة تدين بشدّة التصريحات الأخيرة للرئيس التركي، المعادية للسامية، والتي تؤجج العنف".

وكان أردوغان انتقد في تصريحات سابقة يوم الاثنين بعنف الرئيس الأميركي جو بايدن، لتزويد إسرائيل بالأسلحة، معتبرا أن يديه ملطختان بالدماء.

كما وصف إسرائيل بـ"الدولة الإرهابية التي تقتل الأطفال والنساء بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ".

يذكر أن العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل لم تنقطع على مر السنوات الماضية، على الرغم من الخلافات التي حصلت بين الطرفين سابقا. وكانت أنقرة سعت في الفترة الأخيرة، وقبيل أحداث غزة إلى التقارب مع تل أبيب، وإعادة العلاقات إلى مجاريها.

وتأتي مواقف واشنطن وأردوغان اليوم في وقت تدخل غزة أسبوعها الثاني من العنف والغارات الإسرائيلية المكثفة، ما أدى إلى مقتل 237 فلسطينيا، فيما قضى 12 إسرائيليا جراء آلاف الصواريخ التي أطلقت من القطاع.

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