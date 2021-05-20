.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بلينكن يدعو موسكو إلى التعاون لـ "جعل العالم أكثر أمنا"

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن خلال أول لقاء جمعه بنظيره الروسي سيرغي لافروف

بلينكن يدعو موسكو إلى التعاون لـ "جعل العالم أكثر أمنا"

وزير الخارجية الأميركي: واشنطن سترد إذا أقدمت موسكو على "أعمال عدائية"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة تريد التعاون مع روسيا لجعل العالم أكثر "أمنا"، لكنه أكد أن واشنطن سترد إذا أقدمت موسكو على "أعمال عدائية"، وذلك خلال أول لقاء جمعه بنظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقال للصحافيين خلال لقاء ثنائي مع لافروف على هامش انعقاد مجلس المنطقة القطبية الشمالية في ريكيافيك "إذا أمكن لقادة روسيا والولايات المتحدة العمل معا بشكل متعاون... سيكون العالم أكثر أمنا".

روسيا لإسرائيل: نرفض أي خطوات تهدد حياة المدنيين في غزة العرب والعالم روسيا لإسرائيل: نرفض أي خطوات تهدد حياة المدنيين في غزة

بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء أن روسيا "مستعدة" لمناقشة جميع القضايا مع الولايات المتحدة إذا كان الحوار "صادقا".

وقال "نحن مستعدون لمناقشة كل الأمور بلا استثناء، شرط أن يكون النقاش صادقا (...) وأن يقوم على الاحترام المتبادل".

سيرغي لافروف
سيرغي لافروف

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف شددا في وقت سابق اليوم، على أن هناك خلافات بين روسيا والولايات المتحدة لكن عليهما أن يعملا معا بشأن بعض القضايا.

جاء ذلك في مستهل محادثات بين الوزيرين في أيسلندا مساء اليوم الأربعاء.

ويمثل الاجتماع أول محادثات مباشرة رفيعة المستوى بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والحكومة الروسية، قبل قمة رئاسية محتملة في يونيو حزيران في مسعى لإصلاح العلاقات المتردية بين البلدين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
القليل منه يمدك بـ7 فوائد.. أبرزها تقوية المناعة وخفض الوزن القليل منه يمدك بـ7 فوائد.. أبرزها تقوية المناعة وخفض الوزن
مؤمن نور للعربية.نت : هذه شهادتي عن مؤمن نور للعربية.نت : هذه شهادتي عن "النمر" وشيرين عادل ومحمد إمام
الأكثر قراءة
 بعد إساءته للسعودية والخليج.. وزير خارجية لبنان يتنحى  بعد إساءته للسعودية والخليج.. وزير خارجية لبنان يتنحى
فنانة مشهورة تصدم الجمهور: فنانة مشهورة تصدم الجمهور: "يمكن آخر بوست ليا"
زوج هنا الزاهد يدخل خط أزمة الطائرة.. ومصر توضح زوج هنا الزاهد يدخل خط أزمة الطائرة.. ومصر توضح
الصين الصين "تدمي" العملات الرقمية.. خسائر ضخمة بتريليون دولار
ذعر لا مثيل له.. ناطحة سحاب ترتجف في الصين ذعر لا مثيل له.. ناطحة سحاب ترتجف في الصين
حالتهما صعبة.. دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها حالتهما صعبة.. دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها
قبل أن تذهب
أطراف محادثات فيينا إلى جولة خامسة حول "النووي الإيراني"
أطراف محادثات فيينا إلى جولة خامسة حول "النووي الإيراني"
اكتشف المزيد