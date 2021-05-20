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ماكونيل يرفض تشكيل لجنة تحقق في اقتحام الكونغرس

ميتش مكونيل
ميتش ماكونيل

ماكونيل يرفض تشكيل لجنة تحقق في اقتحام الكونغرس

ماكونيل: قررت معارضة اقتراح الديمقراطيين المنحرف وغير المتوازن للجنة أخرى لدراسة أحداث السادس من يناير

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بندر الدوشي - واشنطن

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أعلن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل علناً يوم الأربعاء عن معارضته للجنة على غرار 11 سبتمبر للتحقيق في أعمال شغب الكابيتول في 6 يناير بعد إبلاغ زملائه الجمهوريين في مأدبة غداء مغلقة يوم الثلاثاء.

وصوت مجلس النواب يوم الأربعاء على إنشاء لجنة من الحزبين، والتي عارضها زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي، والتي من شأنها التحقيق في "الحقائق والظروف" لهجوم الكابيتول الذي قاده إلى حد كبير أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب.

ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ (رويترز)
ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ (رويترز)

ويشعر معظم الأعضاء الجمهوريين بالقلق من اللجنة ويريدون إعادة صياغة السرد بعيدًا عن التمرد.

وهناك أيضًا مخاوف من أنه قد يؤدي إلى تنفير قاعدة الحزب الجمهوري، وكذلك ترمب - الذي عزله مجلس النواب بسبب التحريض على أعمال الشغب.

وقال ماكونيل "بعد دراسة متأنية، اتخذت قرارًا بمعارضة اقتراح الديمقراطيين المنحرف وغير المتوازن للجنة أخرى لدراسة أحداث السادس من يناير".

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وأجرى مكتب تطبيق القانون ما لا يقل عن 445 عملية اعتقال تتعلق بالجرائم التي ارتكبت في ذلك اليوم. وقد تم توجيه الاتهام إلى المئات من هؤلاء الأشخاص. ولا تزال تحقيقات إنفاذ القانون جارية وتقول السلطات الفيدرالية إنها تتوقع اعتقال ما لا يقل عن 100 شخص أو أكثر.

وقال ماكونيل "التحقيقات بين الحزبين جارية أيضًا وكانت منذ شهور على مستوى اللجنة هنا في مجلس الشيوخ. لذلك لا يوجد نقص في التحقيقات القوية من قبل فرعين منفصلين من الحكومة الفيدرالية. وتابع "لقد ظهرت الحقائق وستستمر في الظهور. ما هو واضح هو أن الديمقراطيين تعاملوا مع هذا الاقتراح بسوء نية حزبي بالعودة إلى البداية".

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