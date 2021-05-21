واشنطن: بلينكن يتوجه إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة

يتوجهوزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة حيث يلتقي بنظيريه الإسرائيلي والفلسطيني ونظراء من المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي في اتصال هاتفي يوم الخميس بأنه يعتزم السفر للشرق الأوسط خلال الأيام القادمة للاجتماع معه ومع وزير الخارجية الفلسطيني ونظراء من المنطقة.

بعد أحد عشر يوما على التصعيد الدامي، صادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة على وقف إطلاق النار بقطاع غزة وذلك بعد تصويت المجلس الوزاري بالإجماع على مقترح وقف إطلاق النار.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر سيكون متبادلا وغير مشروط، كما أوضحت أن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ عند الثانية فجر الجمعة..

من جهتها أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها أبلغت أن وقف إطلاق النار بقطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ الثانية فجراً وفق التوقيت المحلي وأنها ستلتزم به طالما التزمت به إسرائيل.

هذا وكان التلفزيون المصري قد أن أعلن أن اتفاق وقف إطلاق نار الذي تم التوصل إليه هو اتفاق متبادل ومتزامن. كما أعلن أيضاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيرسل وفدين أمنيين للأراضي الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار.