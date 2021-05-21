.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

عقوبات أميركية تطال قياديين بارزين في ميليشيا الحوثي

Soldiers ride on the back of a patrol truck during the burial of Brigadier General Abdul-Ghani Shaalan, Commander of the Special Security Forces in Marib who was killed in recent fighting with Houthi fighters in Marib, Yemen February 28, 2021. REUTERS/Ali Owidha
عناصر من ميليشيا الحوثي
اليمن والحوثي

عقوبات أميركية تطال قياديين بارزين في ميليشيا الحوثي

بلينكن: فرضنا عقوبات على 2 من قيادات الحوثي الذين يشكلون تهديداً لجهود السلام

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، فرض عقوبات على اثنين من كبار قادة الحوثيين اللذين يشكلان تهديدًا لجهود السلام كما تؤدي أفعالهما إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، في إشارة إلى محمد عبدالكريم الغماري ويوسف المداني.

وأضاف بلينكن في تغريدة على "تويتر"، أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يطالبان بوقف هجوم الحوثيين على مأرب ووقف فوري لإطلاق النار.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات ضد مسؤولين عسكريين بارزين تابعين لميليشيا الحوثي في اليمن، وقالت إن أفعال الجماعة تطيل أمد الحرب الأهلية في اليمن، وتزيد الأزمة الإنسانية فيها سوءا.

وفرضت واشنطن العقوبات على القيادي البارز في الجماعة محمد عبدالكريم الغماري، وحمّلته مسؤولية تنظيم هجمات شنتها القوات الحوثية على المدنيين في اليمن.

وأوضحت الوزارة أن الغماري تولى مؤخرا الهجوم الحوثي واسع النطاق على الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية في مأرب.

ووفقا لمديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة، آندريا غاكي، فإنه "بصفته المسؤول العسكري الحوثي الكبير، محمد عبدالكريم الغماري مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات على البنية التحتية التي ألحقت الضرر بالمدنيين، والآن يشرف على هجوم في مأرب يضاعف المعاناة الإنسانية".

المداني والغماري
المداني والغماري

ويواصل الحوثيون الذين تدعمهم إيران شن حرب دموية ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وتستخدم الصواريخ الباليستية والمتفجرات والألغام البحرية والطائرات المسيرة لاستهداف القواعد والتكتلات السكانية والبنية التحتية والشحن التجاري.

وبحسب الوزارة، فإن الغماري أعلى قائد في هيكلية القيادات العسكرية للحوثيين، وهو مسؤول بشكل مباشر عن استهداف مواقع سعودية.

يقودان هجوم مأرب.. من هما القياديان الحوثيان المعاقبان أميركياً؟ اليمن اليمن والحوثي يقودان هجوم مأرب.. من هما القياديان الحوثيان المعاقبان أميركياً؟
سيناتور بارز يرحب بمعاقبة قادة حوثيين ويتهمهم بتدمير اليمن أميركا اليمن والحوثي سيناتور بارز يرحب بمعاقبة قادة حوثيين ويتهمهم بتدمير اليمن

وحل الغماري مؤخرا مكان عبدالخالق الحوثي، شقيق زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي.

ووفقا للوزارة، فقد شارك الغماري بالهجوم على مأرب وصعدة، وفي الاستيلاء على العاصمة اليمنية صنعاء في 2014، قبل أن يتم تعيينه رئيسا للجنة الثورية العليا مشرفا للجماعة في محافظة حجة.

كما تتهم الخزانة الغماري بالتورط في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الصحة العالمية: وفيات كورونا الحقيقية قد تكون أعلى 3 مرات من المعلن الصحة العالمية: وفيات كورونا الحقيقية قد تكون أعلى 3 مرات من المعلن
بعد علمها بوفاة سمير غانم.. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز بعد علمها بوفاة سمير غانم.. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز
الأكثر قراءة
وفاة الفنان سمير غانم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان سمير غانم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا
القليل منه يمدك بـ7 فوائد.. أبرزها تقوية المناعة وخفض الوزن القليل منه يمدك بـ7 فوائد.. أبرزها تقوية المناعة وخفض الوزن
كيف قضى سمير غانم أيامه الأخيرة.. وما علاقة وفاته بكورونا؟ كيف قضى سمير غانم أيامه الأخيرة.. وما علاقة وفاته بكورونا؟
قد يكون طفلك يعاني منه وأنت لا تعلم.. مرض يعاني منه 7% من أطفال العالم قد يكون طفلك يعاني منه وأنت لا تعلم.. مرض يعاني منه 7% من أطفال العالم
عارض صامت لكورونا.. ينتبه له المريض بعد فوات الأوان عارض صامت لكورونا.. ينتبه له المريض بعد فوات الأوان
سمير غانم ودلال عبد العزيز.. زواج بعد مطاردات ورحيل دون وداع سمير غانم ودلال عبد العزيز.. زواج بعد مطاردات ورحيل دون وداع
قبل أن تذهب
قبل أسابيع من الانتخابات.. إيران تعلن القبض على إرهابيين وخلايا تجسس
قبل أسابيع من الانتخابات.. إيران تعلن القبض على إرهابيين وخلايا تجسس
اكتشف المزيد