سيناتور بارز يرحب بمعاقبة قادة حوثيين ويتهمهم بتدمير اليمن

أعلن السيناتور الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية جيم ريش، ترحيبه بمعاقبة القادة الحوثيين المسؤولين على الهجوم على مأرب ووضعهم على قوائم الإرهاب، متهما الجماعة المدعومة من إيران بإطالة أمد الصراع في اليمن.

I welcome today's designation of the top #Houthi military leader overseeing #Marib, #Yemen. Houthi military operations endanger the lives of Yemenis & threaten an unprecedented humanitarian disaster. The Houthis should stop the violence & engage in peace talks. — Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) May 20, 2021

وقال في تغريدة على حسابه "تويتر": "أرحب اليوم بتصنيف القادة العسكريين في ميليشيات الحوثي والمشرفين على العمليات العسكرية الحوثية في مأرب ومعاقبتهم". وأضاف: "العمليات العسكرية الحوثية تعرض حياة اليمنيين للخطر وتهدد بكارثة إنسانية غير مسبوقة. يجب على الحوثيين وقف العنف والانخراط في محادثات السلام".

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن قد أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على اثنين من المسؤولين العسكريين الحوثيين، اللذين يقودان هجوم الحركة المتحالفة مع إيران للسيطرة على مدينة مأرب.

وأكد أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على رئيس هيئة الأركان العامة الذي يقود هجوم الحوثيين في مأرب، محمد عبد الكريم الغماري، وعلى القيادي البارز لقوات الحوثيين المكلف بالتقدم على مأرب يوسف المداني. وانتقد المبعوث الأميركي الدور الإيراني الهدام في اليمن والذي ساهم في زيادة وتفاقم الأزمة الإنسانية هناك.