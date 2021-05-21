بايدن يشيد بوقف إطلاق النار ويتعهد بمعونة إنسانية لغزة

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية يوم الخميس برعاية القاهرة، معتبراً أنّه يمثّل "فرصة حقيقية لإحراز تقدّم" بعد 11 يوماً من القصف المتبادل بين الجانبين. وقال إن الولايات المتحدة ستقدم معونة إنسانية لقطاع غزة.

وأضاف بايدن في تصريحات مقتضبة بالبيت الأبيض أن بلاده ستعزز منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية التي ساعدت في التصدي لصواريخ حماس.

قال بايدن "أجرينا محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكدت على ضرورة وقف الأعمال العدائية" وأضاف أن نتنياهو أبلغه بأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة سيبدأ بعد أقل من ساعتين.

كلام بايدن مساء الخميس من البيت الأبيض يأتي إثر إعلان إسرائيل وحركة حماس توصّلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بايدن: "أعتقد أنّ لدينا فرصة حقيقية لإحراز تقدّم وأنا ملتزم العمل في سبيل ذلك"، مشيداً بالدور الذي أدّته القاهرة للتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في القطاع المحاصر.

وكان البيت الأبيض، أعلن الخميس، للعربية أن نهجه في التعامل مع الفلسطينيين "يختلف عن نهج الإدارة السابقة".

وشدد في تصريحاته للعربية على أن "الوقت حان لوضع حد للقتال في غزة كونه يخلف مأساة للمدنيين".

وكشف البيت الأبيض أن "الرئيس الأميركي جو بايدن طلب بشكل صريح وقف التصعيد في غزة"، وتوقع "تراجع الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لقد أجرينا الآن أكثر من 80 اتصالا مع كبار القادة في إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، وعبر المنطقة، إما شخصيًا أو عبر الهاتف، وكان رأينا ومنهجنا هو استخدام دور الولايات المتحدة في العلاقات مع الدول على الأرض لتسيير جهودنا بهدوء عبر القنوات الدبلوماسية".