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بيلوسي: البرلمانيون غير المطعمين ضد كورونا خطر على الكونغرس

WASHINGTON, DC - MAY 12: Speaker of the House Nancy Pelosi (D-CA) arrives for a news conference on infrastructure outside the U.S. Capitol on May 12, 2021 in Washington, DC. Pelosi met with President Joe Biden and her Republican counterparts earlier in the day to discuss Biden's infrastructure plan. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP
بيلوسي ترتدي الكمامات خلال مرورها أمام مبنى الكونغرس
لقاح كورونا

بيلوسي: البرلمانيون غير المطعمين ضد كورونا خطر على الكونغرس

كشف استطلاع لشبكة "سي. إن. إن" أن 100% من الديمقراطيين في الكونغرس تلقوا لقاحات مقابل 45% فقط من البرلمانيين الجمهوريين

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واشنطن – فرانس برس

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دانت زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي، نانسي بيلوسي، الخميس، البرلمانيين الذين لم يتلقوا لقاحاً ضد كورونا معتبرةً أنهم "أنانيون" ويشكلون خطراً على البرلمان الأميركي وطاقم موظفيه، مبررةً بذلك إبقاء وضع الكمامات إلزامياً في قاعة المجلس.

وأدى الوباء إلى تعميق الانقسامات بين بعض الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة، وشكّل وضع الكمامة في بعض الأحيان دليلاً على موقف سياسي.

وتسير حملة التطعيم بشكل جيد في الولايات المتحدة حيث تلقى حوالي 48% من السكان البالغ عددهم 160 مليون نسمة، جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات الثلاثة المرخص لها في البلاد.

وألغت السلطات الصحية الأميركية الأسبوع الماضي توصيتها بوضع كمامات للأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19.

وتسبب الإعلان عن هذا الإجراء ببعض الارتباك في المكاتب والمدارس وكذلك في الكونغرس، حيث لا أحد ملزم بالإبلاغ رسمياً عما إذا كان قد تلقى لقاحاً أم لا.

السياسيون والموظفون يرتدون كمامات داخل أروقة الكونغرس
السياسيون والموظفون يرتدون كمامات داخل أروقة الكونغرس

في ممرات مبنى الكابيتول، يمكن الآن للبرلمانيين وطواقمهم والصحافيين نزع الكمامات لكن ليس في القاعة الرئيسية.

وقدم زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي هذا الأسبوع مشروع قرار يسمح للبرلمانيين بنزع الكمامات داخل المجلس، لكن الأغلبية الديمقراطية رفضته.

وقال البرلماني الجمهوري براين ماست الثلاثاء إنه فُرضت عليه غرامة قدرها 500 دولار لرفضه وضع كمامة.

البرلماني الجمهوري براين ماست
البرلماني الجمهوري براين ماست

ورداً على سؤال حول هذه الخلافات، قالت نانسي بيلوسي الخميس إن الأطباء المسؤولين عن الكابيتول، أوصوا بوضع الكمامات أثناء الاجتماعات إلى أن يتم تطعيم الجميع.

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وأضافت بيلوسي في مؤتمر صحافي: "من المؤسف أن عدداً كبيراً من الأشخاص في الكونغرس رفضوا تلقي لقاح، أو لا أعرف إذا كانوا قد تلقوا اللقاح ولا يريدون كشف ذلك".

وكشف استطلاع لشبكة "سي. إن. إن" أن 100% من الديمقراطيين في الكونغرس تلقوا لقاحات مقابل 45% فقط من البرلمانيين الجمهوريين.

وقالت بيلوسي: "علينا الانتظار حتى يتم تطعيمهم لأنهم يعرضون الآخرين للخطر بما في ذلك الطاقم هنا". وأضافت: "نتحمل مسؤولية التأكد من أن مجلس النواب ليس بؤرة (للفيروس) بسبب أنانية بعض الذين لا يريدون أن يتم تطعيمهم".

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