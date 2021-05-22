بايدن: لا تغيير بالتزامي تجاه إسرائيل وحل الدولتين الحل الوحيد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إن الحزب الديمقراطي لا يزال يؤيد إسرائيل وإنه يصلي من أجل صمود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف بايدن من البيت الأبيض الجمعة أنّ حلّ الدولتين هو "الردّ الوحيد" الممكن للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن "نحن ما زلنا بحاجة إلى حلّ الدولتين. هذا هو الردّ الوحيد"، داعياً المجتمع الدولي إلى المساعدة في "إعادة إعمار غزة".

وأعلن أنّه طلب من السلطات الإسرائيلية العمل على وقف الصدامات بين العرب واليهود في القدس، مندّداً بـ"المتطرّفين" من كلا الطرفين. وقال "لقد أبلغت الإسرائيليين أنّه من الأهمية بمكان بالنسبة إليّ أن يضعوا حدّاً لهذه الصدامات بين المجموعات في القدس والتي هي من فِعل متطرّفين من كلا الطرفين"، وذلك بعدما شهدت القدس ومدن إسرائيلية مختلطة على مدى أيام عدّة صدامات بين سكّان عرب وآخرين يهود أشعل فتيلها خصوصاً احتمال صدور قرار قضائي بإخلاء منازل في حيّ الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة من سكّانها الفلسطينيين لصالح مستوطنين يهود.

اندلعت اشتباكات، الجمعة، بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى. وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص مطاطي في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال ساحات المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي على المصلين. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "قوات إسرائيلية أغلقت مداخل حي الشيخ جراح في القدس الشرقية".

وإلى ذلك، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 38 شخصا في مواجهات مع قوات إسرائيلية في بيت لحم وكفر قدوم بالضفة الغربية.

وأثارت إجراءات إسرائيلية للاستيلاء على منازل في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية قتالا على مدى 11 يوما، استخدمت إسرائيل خلاله القوة المفرطة وقتلت مئات الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين.

من جهة ثانية، قال الرئيس الأميركي إنّ "لا أوهام" لديه بشأن صعوبة إقناع كوريا الشمالية بالتخلّي عن ترسانتها النووية، وذلك إثر محادثات أجراها في البيت الأبيض مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن.

وصرّح بايدن "لا أوهام لدينا حول مدى صعوبة هذا الأمر، على الإطلاق. الإدارات الأربع الماضية لم تحقّق هذا الهدف. إنه هدف صعب للغاية". وأعلن الرئيس الأميركي أنه عيّن الدبلوماسي المخضرم سونغ كيم، السفير الأميركي السابق في سيول، مبعوثاً خاصاً له إلى بيونغ يانغ.



