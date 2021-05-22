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بلينكن يزور إسرائيل والضفة ومصر الأربعاء والخميس المقبلين

US Secretary of State Antony Blinken speaks during a press conference at the Kangerlussuaq Airport in Greenland, May 20, 2021. Saul Loeb/Pool via REUTERS
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن
الشرق الأوسط

بلينكن يزور إسرائيل والضفة ومصر الأربعاء والخميس المقبلين

زيارة وزير الخارجية الأميركي، التي ستشمل الأردن، تهدف لترسيخ التهدئة في غزة

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العربية.نت – وكالات

نشر في: آخر تحديث:

نقلت وكالة "رويترز" عن "مصدر مطلع" قوله اليوم السبت، إن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية يومي الأربعاء والخميس في إطار جهود واشنطن لترسيخ التهدئة في غزة.

ولم ينشر المسؤولون الأميركيون والفلسطينيون والإسرائيليون البرنامج الكامل لزيارة بلينكن.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت عن زيارة يقوم بها بلينكن يوم الخميس للمنطقة، قائلة إنه "سيناقش جهود الإعمار والعمل معاً لبناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين".

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وقال المصدر لـ"رويترز" اليوم، إن زيارة بلينكن للشرق الأوسط ستشمل مصر، التي توسطت في التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقيادة حماس في غزة، وكذلك الأردن.

يأتي هذا بينما دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إلى المساعدة في الجهود لإعادة إعمار قطاع غزة المدمر، مؤكداً أن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل هي "الحل الوحيد" للنزاع.

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وأكد بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن أيضاً أنه طلب من الإسرائيليين وقف "الصدامات" بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مدينة القدس، لكنه شدد على أن التزام الولايات المتحدة بأمن اسرائيل لم يتغير.

وقال الرئيس الأميركي: "لا تغيير في التزامي بأمن إسرائيل. نقطة على السطر. لا تغيير على الإطلاق". وأضاف أن "التغيير هو أنّنا ما زلنا بحاجة إلى حل الدولتين، وهذا هو الحلّ الوحيد، الحلّ الوحيد". لكنه أكد في الوقت نفسه أنه "لن يكون هناك سلام" ما لم تعترف المنطقة "بشكل لا لبس فيه" بإسرائيل.

وجاءت تصريحات بايدن غداة توصّل إسرائيل والفصائل المسلّحة في قطاع غزّة بوساطة مصرية، إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار أنهى 11 يوماً من القصف المتبادل بين الطرفين.

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