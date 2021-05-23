بلينكن: وكلاء إيران يعملون على زعزعة الاستقرار في المنطقة

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن "إيران منخرطة في أنشطة دعم وتمويل الجماعات المتطرفة".

وقال بلينكن اليوم الأحد إن "وكلاء إيران في المنطقة يعملون على زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

يشار إلى أن مسؤولاً أوروبياً كبيراً كان صرح في وقت سابق الأحد لوكالة "رويترز" مشترطاً الحفاظ على سرية هويته، أن "حركة حماس امتلكت صواريخ طويلة المدى لم تكن لديها من قبل. وكل هذا يرجع إلى إيران".

من جانبه، أعلن متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية الأحد، أن واشنطن ستواصل العمل لتحديد ومعاقبة الأفراد والكيانات التي تدعم حركة حماس، بينما تستمر في الضغط على الشركاء الأجانب لتنفيذ عقوباتها واتخاذ إجراءات من جانبهم ضد الحركة.

إسرائيل والضفة الغربية

يذكر أن وكالة "رويترز" كانت نقلت عن "مصدر مطلع" قوله أمس السبت، إن بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية يومي الأربعاء والخميس في إطار جهود واشنطن لترسيخ التهدئة في غزة.

كما صرح المصدر لـ"رويترز" أن زيارة بلينكن للشرق الأوسط ستشمل مصر، التي توسطت في التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، وكذلك الأردن.

إلى ذلك لم ينشر المسؤولون الأميركيون والفلسطينيون والإسرائيليون البرنامج الكامل لزيارة بلينكن.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت عن زيارته يوم الخميس، قائلة إنه "سيناقش جهود الإعمار والعمل معاً لبناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين".