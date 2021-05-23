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واشنطن: موقف السعودية واضح بدعم الحل السلمي في اليمن

واشنطن: موقف السعودية واضح بدعم الحل السلمي في اليمن

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دبي - العربية.نت

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شدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، على أن "موقف السعودية واضح بدعم الحل السلمي في اليمن".

وأمس السبت، أكد بلينكن أن "إيجاد حل شامل للنزاع في اليمن على رأس أولويات أميركا".

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كما تعهد بمواصلة "العمل مع الشركاء والحلفاء لإحلال السلام في اليمن"، قائلاً إن "أميركا تقدر التزام الحكومة اليمنية بإيجاد حل سلمي في البلاد".

دعم أوروبي

يشار إلى أنه في وقت سابق الأحد، أعلن الاتحاد الأوروبي دعم جهود الرياض للتوصل إلى حل سياسي في اليمن.

وشدد في بيان على أهمية تنفيذ بنود المبادرة المتضمنة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.

من مخيم للنازحين في مأرب يوم 28 مارس 2021 (فرانس برس)
من مخيم للنازحين في مأرب يوم 28 مارس 2021 (فرانس برس)

وقف النار

يذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، كان أعلن يوم 22 مارس الفائت، عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن. وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة".

إلى ذلك أضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

وحصدت تلك المبادرة ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً. كما أثنت الأمم المتحدة على تلك الخطوة. وقال المتحدث باسمها، فرحان حق، إن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية، التي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

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