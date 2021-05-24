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واشنطن: سنتأكد أن أموال إعمار غزة لن تذهب لحماس

من غزة (أسوشييتد برس)

واشنطن: سنتأكد أن أموال إعمار غزة لن تذهب لحماس

"نعلم أن الطريق لإعادة إعمار غزة ليس سهلاً"

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دبي - العربية.نت

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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستتأكد أن أموال إعادة إعمار غزة لن تذهب إلى حركة حماس، مؤكدا أن واشنطن طرحت على الإسرائيليين إحياء حل الدولتين قبل أسبوعين.

وقال اليوم الاثنين: "نعلم أن الطريق لإعادة إعمار غزة ليس سهلاً".

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إشراك الحلفاء

يذكر أنه في وقت سابق الاثنين، شدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، على أن "الولايات المتحدة ستعمل على إيصال المساعدات إلى غزة بطريقة تفيد الناس وليس حركة حماس".

وقال بايدن: "سنعمل على إشراك حلفائنا في المنطقة في جهود إعادة إعمار غزة".

من غزة (فرانس برس)
من غزة (فرانس برس)

جولة لبلينكن

كما أكد في بيان أصدره البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيغادر اليوم الاثنين واشنطن متوجهاً إلى القدس للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وإلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وكذلك إلى مصر والأردن.

إلى ذلك أوضح أن "بلينكن سيعمل على منع تجدد الصراع، وإعادة بناء علاقات أميركا بالقادة الفلسطينيين"، لافتاً إلى أن "بلينكن سيؤكد خلال زيارته للمنطقة التزام أميركا بأمن إسرائيل".

يشار إلى أن بلينكن كان صرح في مقابلة مع شبكة "إي بي سي نيوز" أمس الأحد أن الإدارة الأميركية ستسعى للمشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة. إلا أنه أوضح أن تلك المشاركة ستكون عن طريق السلطة الفلسطينية والهيئات المستقلة، وليس عبر حركة حماس التي دمرت القطاع.

من غزة (رويترز)
من غزة (رويترز)

حماس تتمسك بالأموال

في المقابل، تتمسك حماس بحصولها على الأموال ساعية إلى توجيه كافة المساعدات التي قد تأتي من الخارج عبر قنواتها، ما يعطي مؤشراً مبكراً، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، على مدى صعوبة عملية إعادة إعمار غزة.

وكان خالد مشعل، أحد كبار مسؤولي حماس ورئيس الحركة في الخارج، قال في تصريحات سابقة: "نحن نفضل أن يتم توجيه مساعدات إعادة إعمار غزة من الدول إلى قنواتنا مباشرة".

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