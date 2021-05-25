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بايدن يستقبل عائلة جورج فلويد.. و"إصلاح الشرطة" قيد البحث

U.S. President Joe Biden speaks after a jury reached guilty verdicts in the murder trial of former Minneapolis police officer Derek Chauvin stemming from George Floyd's deadly arrest, in the Cross Hall at the White House in Washington, U.S., April 20, 2021. REUTERS/Tom Brenner
جو بايدن يتحدث في أبريل الماضي بعد إدانة المحكمة للشرطي شوفان الذي قتل فلويد
عنف الشرطة

بايدن يستقبل عائلة جورج فلويد.. و"إصلاح الشرطة" قيد البحث

سيُعقد الاجتماع بعيداً عن الأضواء لإفساح المجال، كما قال البيت الأبيض، لإجراء "حديث حقيقي"

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واشنطن – فرانس برس

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يستقبل جو بايدن اليوم الثلاثاء عائلة جورج فلويد، الذي توفي قبل سنة تحت ركبة شرطي أبيض، في بادرة رمزية، لكن الرئيس الأميركي لن يتمكن، كما كان يأمل، في تمرير نص ضد أعمال العنف التي تمارسها الشرطة.

وتحول فلويد، الأميركي الأسود الذي توفي في 25 مايو 2020 في مينيابوليس خلال اعتقاله من قبل أربعة عناصر شرطة، إلى رمز في الولايات المتحدة وخارجها. وأدت معاناته إلى تعبئة شعبية غير مسبوقة وباتت كلماته "لا أستطيع التنفس" صرخة في وجه التجاوزات التي ترتكبها قوات الأمن.

وقفة في مينيسوتا لإحياء ذكرى مقتل جورج فلويد
وقفة في مينيسوتا لإحياء ذكرى مقتل جورج فلويد

وحقق الجانب القضائي من ملفه تقدماً إذ أدين الشرطي ديريك شوفين، الذي جثا فوق رقبة فلويد وأبقى الضغط عليها لمدة عشر دقائق تقريباً، بالقتل. وسيتم الإعلان عن عقوبته في 25 يونيو المقبل.

لكن أعضاء عائلة فلويد، الذين أصبحوا ناطقين باسم هذا النضال، يشددون على أنه يجب تغيير نهج الشرطة الأميركية بعمق.

وفي الوقت الراهن، يسعى البيت الأبيض إلى تسليط الضوء على تعاطف الرئيس مع هذه القضية، بدلاً من إعلان برنامج عمل تشريعي حول الشرطة.

وقالت المتحدثة باسمه جين ساكي إن 25 مايو 2020 "هو يوم كان له تأثير كبير عليه وعلى ملايين الأميركيين"، مضيفةً أن بايدن تأثر "بشجاعة" أسرة جورج فلويد وخصوصاً ابنته جيانا.

شقيق جورج فلويد ومحامي العائلة يرفعان أيديهما نصراً بعد إدانة الشرطي شوفان
شقيق جورج فلويد ومحامي العائلة يرفعان أيديهما نصراً بعد إدانة الشرطي شوفان

من جهته، قال بايدن في اتصال هاتفي مع عائلة فلويد بعيد إعلان الحكم في قضية ديريك شوفين التي حبست أنفاس أميركا: "أود أن أكون معكم وأعانقكم".

وسيُعقد اجتماع اليوم بعيداً عن الأضواء لإفساح المجال، كما قال البيت الأبيض، لإجراء "حديث حقيقي".

يذكر أن في أول خطاب رئيسي له أمام الكونغرس في نهاية أبريل، رسم جو بايدن صورة لأميركا وهي تقف مجدداً بعد سلسلة أزمات كبرى. ودعا الكونغرس إلى اعتماد مشروع إصلاح واسع النطاق للشرطة يحمل اسم جورج فلويد بحلول الذكرى السنوية الأولى لوفاته.

ابنه جورج فلويد يوم الاعلان عن ادانة الشرطي الذي قتل ابيها
ابنه جورج فلويد يوم الاعلان عن ادانة الشرطي الذي قتل ابيها

لكن "قانون جورج فلويد للعدالة في الشرطة" لا يزال قيد المناقشة في مجلس الشيوخ.

وقد اعتُمد النص في مجلس النواب، وهو ينص خصوصاً على حظر الضغط على الموقوفين بشكل يؤدي الى الخنق ويهدف إلى الحد من الحصانة الواسعة التي يتمتع بها عناصر الشرطة الأميركية. هذا التعديل هو النقطة الصعبة في المفاوضات حيث يطرح الجمهوريون أنفسهم مدافعين عن الحماية القانونية لقوات الأمن.

وأقرت ساكي بأن "الجدول الزمني لإقرار القانون لن يتم الالتزام به"، مشددةً في الوقت نفسه على أن بايدن يرحب بالتقدم الجاري حالياً.

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والرئيس الديمقراطي، الذي شغل منصب سيناتور على مدى 38 عاماً وانتُخب على أساس أنه رجل حوار قادر على إيجاد حلول وسط مع الجمهوريين، مدرك أنه يراهن بجزء كبير من رصيده السياسي في هذه القضية.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ كوري بوكر (ديمقراطي) وتيم سكوت (جمهوري) وكارين باس (ديمقراطية) الاثنين في بيان مشترك "نواصل التحرك نحو تسوية ونبقى متفائلين بشأن إمكانية الوصول إلى ذلك".

ورغم عدم تحقيق تقدّم على المستوى الفيدرالي، فإن بعض الولايات والمدن تتقدم في مجال تعديل سلوك الشرطة. وقد قامت بعض المدن بإجراء تجارب للحد من مخاطر حصول هفوات مثل نزع سلاح عناصر الشرطة المكلفين بأمن الطرقات.

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