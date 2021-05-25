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في اتصال هاتفي.. بايدن يشكر السيسي على إنهاء مواجهات غزة

ركام ودمار في غزة (فرانس برس)
أثار الدمار والركام في غزة - فرانس برس

في اتصال هاتفي.. بايدن يشكر السيسي على إنهاء مواجهات غزة

الزعيمان تشاورا إزاء الحاجة الملحة لإرسال مساعدات لغزة تفيد السكان لا حركة حماس

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دبي - العربية.نت

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أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وشكر مصر على نجاح مساعيها الدبلوماسية لإنهاء المواجهات بين إسرائيل وغزة.

وقال في بيان، إن بايدن والسيسي تشاورا إزاء الحاجة الملحة لإرسال المساعدات الإنسانية لسكان غزة "بطريقة تفيد الناس لا حركة حماس.

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يذكر أن وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة، إثر وساطة مصرية، وذلك بعد 11 يوماً من الضربات العنيفة التي شنتها إسرائيل على القطاع المكتظ بالسكان، ومواقع عدة لحماس، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي في تصريحات سابقة، فيما أطلقت كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) وحركة الجهاد آلاف الصواريخ باتجاه مدن إسرائيلية.

وأوقعت جولة التصعيد الأخيرة ما يقارب من 248 قتيلاً فلسطينياً، بينهم العشرات من الأطفال، فيما سقط 13 قتيلاً من الجانب الإسرائيلي.

وتعهدت مصر تقديم مساعدة قيمتها 500 مليون دولار إلى غزة للمساهمة في اعادة إعمار القطاع، فيما أعلن الصندوق المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة تخصيصه 18,5 مليون دولار للجهود الإنسانية.

وتحدث الرئيسان أيضا عن "الأمن المائي" لمصر التي لا تزال تواجه منذ سنوات أزمة مع إثيوبيا بشأن مشروع سد النهضة.

وأبلغ بايدن السيسي بأن "واشنطن تتفهم تماما الأهمية القصوى لهذه القضية بالنسبة إلى الشعب المصري"، بحسب البيان.

كما ناقشا التزامهما بالتمسك بخطط ليبيا إجراء الانتخابات في ديسمبر ومغادرة القوات الأجنبية.

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