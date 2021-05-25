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قمة تجمع بايدن وبوتين في 16 يونيو بجنيف

Russian Prime Minister Vladimir Putin (R) shakes hands with US Vice President Joe Biden (L) on March 10, 2011 during their meeting in Moscow. Putin on March 10 proposed to Biden that Russia and the United States abolish visas in a historic step to seal a revival in ties. Biden's visit is aimed at building on the reset in relations spearheaded by Russian President Dmitry Medvedev but Putin has until now enjoyed less cordial relations with Washington than his successor as Kremlin chief. AFP PHOTO / RIA-NOVOSTI POOL / ALEXEY DRUZHININ
لقاء سابق بين فلاديمير بوتين وجو بايدن "أرشيفية"

قمة تجمع بايدن وبوتين في 16 يونيو بجنيف

الاجتماع سيتم على هامش اجتماعات قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي

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العربية.نت، وكالات

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أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 يونيو في مدينة جنيف السويسرية.

ويأتي هذا الاجتماع الأول بين الرئيسين منذ تولي بايدن الرئاسة وسط توتر حاد بين واشنطن وموسكو على خلفية تبادل عقوبات واتهامات.

تعبيرية
تعبيرية

وسيتم على هامش اجتماعات قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي.

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ومن جهته، أكد الكرملين أن الرئيسين الروسي بوتين والأميركي بايدن سيعقدان قمة في جنيف في 16 يونيو لمناقشة وضع العلاقات المضطربة بين موسكو وواشنطن.

وقال الكرملين في بيان إن الزعيمين سيناقشان العلاقات الثنائية والمشاكل المتعلقة بالاستقرار النووي الاستراتيجي وقضايا أخرى من بينها التعاون في مكافحة كوفيد-19 والصراعات الإقليمية.

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