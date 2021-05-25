قمة تجمع بايدن وبوتين في 16 يونيو بجنيف

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 يونيو في مدينة جنيف السويسرية.

ويأتي هذا الاجتماع الأول بين الرئيسين منذ تولي بايدن الرئاسة وسط توتر حاد بين واشنطن وموسكو على خلفية تبادل عقوبات واتهامات.

وسيتم على هامش اجتماعات قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي.

ومن جهته، أكد الكرملين أن الرئيسين الروسي بوتين والأميركي بايدن سيعقدان قمة في جنيف في 16 يونيو لمناقشة وضع العلاقات المضطربة بين موسكو وواشنطن.

وقال الكرملين في بيان إن الزعيمين سيناقشان العلاقات الثنائية والمشاكل المتعلقة بالاستقرار النووي الاستراتيجي وقضايا أخرى من بينها التعاون في مكافحة كوفيد-19 والصراعات الإقليمية.