بصورته مصاباً .. مجهولون يهددون سيناتورا أميركيا

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في طرد مشبوه، مليء بمسحوق أبيض، وعليه صورة تهدد بالعنف ضد السناتور الجمهوري راند بول في كنتاكي، يوم الاثنين.

وعلى الجزء الخارجي من الظرف جاءت صورة لبول مصاب بكدمات وضمادات ومسدس على رأسه، وتهديد مطبوع تحتها: "سأنهي ما بدأه جارك". وحصلت "فوكس نيوز" على نسخة من الصورة.

وتعرض بول في عام 2017 للاعتداء من قبل جاره رينيه باوتشر أثناء قيامه بأعمال في الفناء، وأصاب باوتشر السناتور بجروح بالغة وكسر خمسة من ضلوعه. وأقر في النهاية بأنه مذنب بالاعتداء على عضو في الكونغرس.

وكتب بول في بيان يوم الاثنين: "آخذ هذه التهديدات على محمل الجد. لقد تم استهدافي عدة مرات الآن، ومن المستهجن أن توتير يسمح للأشخاص بالدعوة إلى العنف ضدي وضد عائلتي. هذا يجب أن يتوقف. وفي نهاية هذا الأسبوع فقط دعا ريتشارد ماركس إلى العنف ضدي، والآن نتلقى هذا المسحوق الحقير".

وغرد ماركس المغني الأميركي يوم الأحد: "سأقولها مرة أخرى: إذا قابلت جار راند بول ، فسأحتضنه وأشتري له أكبر قدر ممكن من المشروبات".

وتعرض بول لمحاولة اعتداء أخرى حيث كان هو وزوجته كيلي محاطين بحشد من الغوغاء أثناء محاولتهم العودة إلى الفندق بعد خطاب قبول دونالد ترمب في المؤتمر الوطني الجمهوري في البيت الأبيض.

وكتب في مقال نشره على شبكة "فوكس نيوز": "كان حشد من الأشخاص، أكثر من مائة، يهتفون بتهديدات مروعة بالقتل والشتائم. وارتطم أحد أفراد الحشد بعنف بشرطي خلفي".

وتمكنت الشرطة من إنقاذ السيناتور وزوجته من الحشد الغاضب وإيصالهما إلى الفندق.