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الشرطة الأميركية: 8 قتلى في حادث إطلاق نار في كاليفورنيا

الشرطة الأميركية
الشرطة الأميركية

الشرطة الأميركية: 8 قتلى في حادث إطلاق نار في كاليفورنيا

البيت الأبيض: نتابع عن كثب الوضع في كاليفورنيا عقب حادث إطلاق النار

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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أعلنت الشرطة الأميركية اليوم الأربعاء عن ارتفاع قتلى حادث إطلاق النار في كاليفورنيا إلى ثمانية أشخاص فيما أصيب عددا آخر عندما فتح مسلح النار في ساحة بمدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقال البيت الأبيض، إنه يتابع الأوضاع في حادث كاليفورنيا عن كثب عقب حادث إطلاق النار، فيما كشف قائد مكتب شرطة مقاطعة سانتا كلارا تداعيات الحادث.

وقال راسل ديفيس نائب قائد شرطة المقاطعة للصحافيين، إن الواقعة أسفرت عن سقوط "عدد من القتلى وعدد من الإصابات"، مضيفا أن مطلق النار قتل أيضا.

وأضاف "لا أستطيع تأكيد العدد المحدد للمصابين والقتلى".

ووقع إطلاق النار قبيل الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش) في ساحة للقطار الخفيف تديرها سلطة النقل في وادي سانتا كلارا قرب المطار الرئيسي بالمدينة.

وكتب سام ليكاردو رئيس بلدية المنطقة على تويتر قائلا "مطلق النار لم يعد يشكل تهديدا وتم إخلاء الموقع".

وتقع سان هوزيه، التي يقطنها نحو مليون نسمة، في قلب وادي السليكون، وهو المركز العالمي الشهير بالابتكارات التكنولوجية وموطن بعض أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية.

وقال ديفيس، إنه سيقدم المزيد من المعلومات بشأن الواقعة في وقت لاحق.

وذكرت محطة محلية تابعة لشبكة (إيه.بي.سي) الإخبارية، أن المنشأة ليست مفتوحة للجمهور بما يعني أن المسلح احتاج للحصول على وسيلة للدخول كموظف أو اقتحم المكان.

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