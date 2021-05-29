البنتاغون: واشنطن تؤكد دعمها الحازم لأمن إسرائيل

أعلن البنتاغون، الجمعة، أن وزير الدفاع الأميركي أكد لنظيره الإسرائيلي دعم واشنطن الحازم لأمن إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، أن لويد أوستن وبيني غانتس بحثا البناء على التهدئة وإرساء أمن دائم.

كما اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن أولويات الدفاع المشتركة.

يأتي ذلك، بالتزامن مع وصول وفد مصري رفيع المستوى إلى غزة عبر معبر بيت حانون، الجمعة، في ثالث زيارة له منذ وقف النار وفق ما أفادت به مصادر "العربية/الحدث".

وأضافت المعلومات أن الوفد سيلتقي عددا من قيادات الفصائل الفلسطينية، لمناقشة نتائج المباحثات التي جرت سابقا مع الجانب الأميركي بشأن الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية عامة.

إعادة الإعمار.. وتثبيت الهدنة

كما سيحاول حل النقاط العالقة بشأن ملف إعادة الإعمار وتثبيت الهدنة بين حركة حماس والجهاد وإسرائيل.

يذكر أن وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة، إثر وساطة مصرية، وذلك بعد 11 يوماً من الضربات العنيفة التي شنتها إسرائيل على القطاع المكتظ بالسكان، ومواقع عدة لحماس، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي في تصريحات سابقة، فيما أطلقت كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) وحركة الجهاد آلاف الصواريخ باتجاه مدن إسرائيلية.

وأوقعت جولة التصعيد الأخيرة ما يقارب من 248 قتيلاً فلسطينياً، بينهم العشرات من الأطفال، فيما سقط 13 قتيلاً من الجانب الإسرائيلي.