.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

واشنطن: بايدن والكونغرس متفقان على الحاجة لحل أزمة اليمن

U.S. President Joe Biden speaks after a jury reached guilty verdicts in the murder trial of former Minneapolis police officer Derek Chauvin stemming from George Floyd's deadly arrest, in the Cross Hall at the White House in Washington, U.S., April 20, 2021. REUTERS/Tom Brenner
الرئيس الأميركي جو بايدن

واشنطن: بايدن والكونغرس متفقان على الحاجة لحل أزمة اليمن

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت الخارجية الأميركية، الجمعة، أن الرئيس جو بايدن والكونغرس متفقان على الحاجة إلى حل الصراع اليمني.

جاء ذلك، بالتزامن مع استمرار المساعي الأممية والدولية من أجل الحث على وقف إطلاق النار في اليمن، فقد أعلنت البعثة الأممية أن المبعوث مارتن غريفيث ناقش خطة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإلزام كافة الأطراف بإعادة إطلاق عملية سياسية لإنهاء الصراع.

اليمن: يجب الضغط على إيران لوقف تسليح الحوثيين اليمن اليمن: يجب الضغط على إيران لوقف تسليح الحوثيين

كما أضافت في بيان الجمعة أن غريفث التقى في مسقط ممثلا عن الحوثيين وكبار المسؤولين العمانيين.

يشار إلى أن زيارة غريفيث إلى المنطقة المستمرة منذ أيام، تزامنت مع زيارة المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج الذي أجرى الأربعاء محادثات في السعودية.

جهود وقف اطلاق النار

وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أعلن قبل يومين أنه بحث مع المبعوثين الأميركي والأممي إلى اليمن أهمية وقف إطلاق النار في اليمن.

عناصر حوثية في صنعاء - فرانس برس
عناصر حوثية في صنعاء - فرانس برس

كما شدد على في حينه على أن الحوثيين لم يستجيبوا لجهود وقف النار، محملا إياهم مسؤولية زيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، خاصة في "مأرب" التي يقطنها ونزح إليها أكثر من مليوني نسمة.

بدوره، انتقد ليندركينج الأسبوع الماضي الحوثيين لعدم مشاركتهم بجدية في الجهود الرامية لوقف القتال.

تأتي تلك الجهود الدولية الساعية إلى وقف النار فيما تستمر ميليشيات الحوثي بمحاولات الهجوم على مأرب، من أجل السيطرة على تلك المحافظة الغنية بالغاز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
والد زوجة أبرز مرشحي إيران: من لا ينتخب ليس بمسلم والد زوجة أبرز مرشحي إيران: من لا ينتخب ليس بمسلم
سر حصول شقيقين سوريين على الجنسية المصرية.. أخ يكشف سر حصول شقيقين سوريين على الجنسية المصرية.. أخ يكشف
الأكثر قراءة
بعد مشاهد لكائنات فضائية.. تقرير رسمي يقطع الشك باليقين بعد مشاهد لكائنات فضائية.. تقرير رسمي يقطع الشك باليقين
منحه الجنسية..الفنان السوري ياسر العظمة يشكر هذا البلد منحه الجنسية..الفنان السوري ياسر العظمة يشكر هذا البلد
غضب عارم.. مدير إيطالي في تونس يعتدي على عاملات مصنع غضب عارم.. مدير إيطالي في تونس يعتدي على عاملات مصنع
أخذت لقاح أسترازينيكا قبل أسبوع.. وفاة إعلامية بريطانية أخذت لقاح أسترازينيكا قبل أسبوع.. وفاة إعلامية بريطانية
قطر: السيسي يمثل الشرعية المنتخبة في مصر قطر: السيسي يمثل الشرعية المنتخبة في مصر
آثار فرعونية في السعودية.. وبحث بموقع لرمسيس الثالث آثار فرعونية في السعودية.. وبحث بموقع لرمسيس الثالث
قبل أن تذهب
"حماة النيل" رسالة بضرورة سرعة حل أزمتي سد النهضة والحدود مع إثيوبيا
"حماة النيل" رسالة بضرورة سرعة حل أزمتي سد النهضة والحدود مع إثيوبيا
اكتشف المزيد