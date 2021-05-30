بايدن لبوتين: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام انتهاك حقوق الإنسان

وعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأحد، بأن يبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثناء قمّتهما الأولى المقررة في 16 يونيو، أن الولايات المتحدة لن تدع روسيا "تنتهك" حقوق الإنسان.

وقال بايدن في خطاب عشية "يوم الذكرى"، وهو عطلة رسمية في الولايات المتحدة تكريماً للعسكريين الذين سقطوا من أجل الأمة: "سألتقي الرئيس بوتين بعد أسبوعين في جنيف، وسأقول له بوضوح إننا لن نبقى مكتوفي الأيدي فيما هم ينتهكون هذه الحقوق".

كذلك، ذكر الرئيس الديمقراطي بأنه أجرى حديثاً طويلاً عبر الهاتف في فبراير الماضي مع نظيره الصيني شي جينبينغ. وقال: "أبلغته بوضوح أن لا خيار آخر لدينا سوى الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، فهذا نحن".

وشدد على أن "أميركا فريدة، إنها فكرة.. بالنسبة إلينا، أن يولد جميع الرجال والنساء متساوين هو حقيقة مؤكدة".

ويلتقي بايدن نظيره الروسي في 16 يونيو في جنيف السويسرية في مرحلة من التوتر الحاد بين القوتين الكبريين.

ويظهِر الرئيس الأميركي حزماً شديداً إزاء روسيا ويرغب في إرساء قطيعة مع سياسة سلفه دونالد ترمب الذي اتُهم بالتساهل مع بوتين.

لكن الرئيس الديمقراطي تمسك في الوقت نفسه بعزمه على الحوار. وإذا كان قد وعد بمعاقبة روسيا "في حال واصلت التدخل في ديمقراطيتنا" وصولاً إلى وصف نظيره الروسي بأنه "قاتل"، فقد أكد عدم نيته "التسبب بتصعيد ونزاع" بين وانشطن وموسكو.