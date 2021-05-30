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بايدن لبوتين: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام انتهاك حقوق الإنسان

US President Joe Biden(L) during remarks on the implementation of the American Rescue Plan in the State Dining room of the White House in Washington, DC on March 15, 2021, and Russian President Vladimir Putin as he and his Turkish counterpart hold a joint press statement following their talks at the Kremlin in Moscow on March 5, 2020.
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن
أميركا وبايدن

بايدن لبوتين: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام انتهاك حقوق الإنسان

الرئيس الأميركي كشف أنه أبلغ نظيره الصيني خلال اتصال في فبراير الماضي أن "لا خيار آخر لدينا سوى الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم"

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ويلمينغتون (الولايات المتحدة) – فرانس برس

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وعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأحد، بأن يبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثناء قمّتهما الأولى المقررة في 16 يونيو، أن الولايات المتحدة لن تدع روسيا "تنتهك" حقوق الإنسان.

وقال بايدن في خطاب عشية "يوم الذكرى"، وهو عطلة رسمية في الولايات المتحدة تكريماً للعسكريين الذين سقطوا من أجل الأمة: "سألتقي الرئيس بوتين بعد أسبوعين في جنيف، وسأقول له بوضوح إننا لن نبقى مكتوفي الأيدي فيما هم ينتهكون هذه الحقوق".

كذلك، ذكر الرئيس الديمقراطي بأنه أجرى حديثاً طويلاً عبر الهاتف في فبراير الماضي مع نظيره الصيني شي جينبينغ. وقال: "أبلغته بوضوح أن لا خيار آخر لدينا سوى الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، فهذا نحن".

بايدن في خطاب عشية "يوم الذكرى"
بايدن في خطاب عشية "يوم الذكرى"

وشدد على أن "أميركا فريدة، إنها فكرة.. بالنسبة إلينا، أن يولد جميع الرجال والنساء متساوين هو حقيقة مؤكدة".

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ويلتقي بايدن نظيره الروسي في 16 يونيو في جنيف السويسرية في مرحلة من التوتر الحاد بين القوتين الكبريين.

ويظهِر الرئيس الأميركي حزماً شديداً إزاء روسيا ويرغب في إرساء قطيعة مع سياسة سلفه دونالد ترمب الذي اتُهم بالتساهل مع بوتين.

لكن الرئيس الديمقراطي تمسك في الوقت نفسه بعزمه على الحوار. وإذا كان قد وعد بمعاقبة روسيا "في حال واصلت التدخل في ديمقراطيتنا" وصولاً إلى وصف نظيره الروسي بأنه "قاتل"، فقد أكد عدم نيته "التسبب بتصعيد ونزاع" بين وانشطن وموسكو.

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