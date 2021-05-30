مقتل شخصين وإصابة 20 بعدما فتح 3 مسلحين النار على حشد في ميامي

أعلنت الشرطة الأميركية أن شخصين قتلا وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء إطلاق نار وقع في مدينة ميامي الليلة الماضية.

وأكدت الشرطة المحلية أن ثلاثة أشخاص مجهولين وصلوا إلى قاعدة مناسبات بسيارة وأطلقوا النار عشوائيا على حشد من الناس كان أمامه في انتظار حفل مقرر.

وأشارت الشرطة إلى أن منفذي الهجوم فروا من موقع الحادث بسيارتهم والبحث جارٍ عنهم.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن عدد المصابين جراء الحادث قد يصل إلى 25 شخصا.

🚨 NEW INFO from @MiamiDadePD re: mass shooting in Northwest Miami-Dade.

- 2 dead

- 8 transported

- More than 12 others self-transported after gunmen started firing “indiscriminately” into crowd outside banquet hall/concert venue. @WPLGLocal10 https://t.co/2ebRTyd11G — Andrew Perez (@AndrewPerezWPLG) May 30, 2021

وأدان قائد شرطة مقاطعة ميامي-داد، ألفريدو راميريز الثالث، على حسابه الرسمي في "تويتر" الهجوم، واصفا إياه بـ"العمل المتعمد والجبان والجديد للعنف المسلح"، متعهدا بتقديم منفذيه إلى العدالة.

مطلق نار آخر

وكانت الشرطة الأميركية في مدينة ميامي تبحث عن مطلق نار أصاب سبعة أشخاص ليلة الجمعة، بعدما أصابهم من سيارة مسرعة في وينوود، محولاً المنطقة إلى أقرب "منطقة حرب"، بعدما أطلق أكثر من 60 طلقة، قبل أن يلوذ بالفرار، وفق ما نشرت وسائل أعلام أميركية.

وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار وقع على طول الطريق المؤدي إلى محكمة نورث ويست الأولى وشارع 20.

وقال أشخاص كانوا بالخارج وقت الهجوم، إن المكان بدا وكأنه "منطقة حرب"، بعد سماع أكثر من 60 طلقة، وأصابت ستة أشخاص، وهم الآن في المستشفى.

مع شروق الشمس صباح السبت، اصطف ما يقرب من 100 علامة دليل صفراء في كتلة واينوود بعد إطلاق النار.

قال شاهد آخر: "أتذكر أنها كانت مجرد بندقية، ودخان يتصاعد، مثل النافذة الخلفية، لأنه كان في مؤخرة السيارة".

وقال شهود عيان، إن إطلاق النار كان من سيارة، وإن المهاجم مطلق النار واختفى قبل فترة طويلة من وصول الضباط.

وقال أحد الشهود: "كان من الممكن أن نتعرض لإطلاق النار أو الإصابة في أي وقت دون أن نعرف".

ولا يعرف الحالة الصحية للمصابين حتى الآن، كما لا يوجد وصف للشخص الذي تبحث عنه الشرطة.