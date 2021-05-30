.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

واشنطن تراقب سفينتين إيرانيتين قد تكون وجهتهما فنزويلا

سفينة مكران الإيرانية
ميليشيات إيران

واشنطن تراقب سفينتين إيرانيتين قد تكون وجهتهما فنزويلا

السبب وراء إرسال إيران للسفن في اتجاه نصف الكرة الغربي لا يزال لغزا!

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت وسائل إعلام أميركية، الأحد، أن واشنطن تراقب سفينتين حربيتين إيرانيتين يُعتقد أنهما متجهتان إلى فنزويلا.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو"، عن 3 أشخاص مطلعين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، قولهم إن "فرقاطة إيرانية وناقلة نفط سابقة تم تحويلها إلى قاعدة انطلاق أمامية عائمة (سفينة مكران)، تتجهان جنوبا على طول الساحل الشرقي لأفريقيا".

كما أضافوا أن "المسؤولين الأميركيين لا يعرفون على وجه اليقين وجهة السفن الإيرانية، لكنهم يعتقدون أنها قد تتجه في النهاية إلى فنزويلا".

لغز!

وأوضحوا أن "السبب وراء إرسال إيران للسفن في اتجاه نصف الكرة الغربي لا يزال لغزا، وكذلك حمولتها".

وبحسب المصادر فإن "مسؤولين كبار في حكومة الرئيس الفنزوريلي نيكولاس مادورو في كاراكاس نصحوه بعدم الترحيب بالسفن الحربية الإيرانية لأنه سيكون خطأً"، لكن ليس من الواضح ما إذا كان مادورو قد استجاب لهذا التحذير.

وأشارت الصحيفة إلى أن "وجود السفن الحربية الإيرانية باتجاه فنزويلا سيمثل تحديا لسلطة الولايات المتحدة في المنطقة، ومن المرجح أن يؤجج الجدل في واشنطن حول قرار الرئيس جو بايدن بإعادة فتح المفاوضات مع طهران".

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

سفينة مكران

يشار إلى سفينة مكران هي سفينة تجارية مطورة، تم تحويلها خلال ستة أشهر، إلى سفينة عسكرية لدعم الأساطيل القتالية التابعة للبحرية الإيرانية في المياه الدولية والإقليمية، وهي مسؤولة بشكل خاص عن شمال المحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.

ووصف تقرير للجيش الإيراني السفينة بالجزيرة المتنقلة، حيث يبلغ وزنها 121 ألف طن، وتضم منصة ضخمة لإطلاق وهبوط المروحيات.

ويمكن للسفينة حمل خمس طائرات مروحية في وقت واحد، وحمل 82 ألف طن من مختلف وحدات الدعم القتالية، وقادرة على الإبحار ألف يوم وليلة دون اتصال بالساحل.

سفينة مكران الإيرانية
سفينة مكران الإيرانية

حظر كامل

وتمتلك الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أكبر احتياطيات نفطية في العالم، لكن إنتاجها انهار وهي تعاني من نقص متفاقم للوقود. وقد اضطرتها العقوبات الأميركية للجوء إلى حلفاء مثل إيران.

طائرة إيرانية تخضع لعقوبات أميركية تهبط في فنزويلا إيران اقتصاد إيران طائرة إيرانية تخضع لعقوبات أميركية تهبط في فنزويلا

إلى ذلك، توقف معظم مشتري النفط وشركات الشحن عن التجارة مع إيران، بعد أن فرضت واشنطن حظراً كاملا على شحنات الخام الإيرانية بعد انسحاب إدارة ترمب من الاتفاق النووي مع طهران في عهد أوباما في 2018.

وفي يوليو 2020 اعترضت الولايات المتحدة أربع ناقلات تحمل وقوداً إيرانياً متجهة إلى فنزويلا وصادرت الوقود وهددت الشاحنين اليونانيين بمصادرته.

وفي سبتمبر، أرسلت إيران ثلاث ناقلات من ناقلاتها الخاصة، والتي تمتلك الولايات المتحدة نفوذًا أقل عليها، لإيصال البنزين إلى فنزويلا، وفقا لتعقب الشحن البحري مارين ترافيك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الصحة العالمية تكرر مجددا.. كيف تحدث وتنتقل عدوى كورونا؟ الصحة العالمية تكرر مجددا.. كيف تحدث وتنتقل عدوى كورونا؟
أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟ أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟
الأكثر قراءة
زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه
خفافيش عضت باحثين.. شهادات من قلب مختبر ووهان تفضح خفافيش عضت باحثين.. شهادات من قلب مختبر ووهان تفضح
دولة عربية تدرس فتح 16 وجهة مغلقة أمام رحلات الطيران دولة عربية تدرس فتح 16 وجهة مغلقة أمام رحلات الطيران
أيهما أفضل الموز الأخضر أم الأصفر؟.. خبراء ينصحون أيهما أفضل الموز الأخضر أم الأصفر؟.. خبراء ينصحون
حادثة صادمة في مصر.. وفاة 4 أطفال خنقاً داخل سيارة حادثة صادمة في مصر.. وفاة 4 أطفال خنقاً داخل سيارة
السعودية تسمح بدخول القادمين من 11 دولة.. بينها الإمارات السعودية تسمح بدخول القادمين من 11 دولة.. بينها الإمارات
قبل أن تذهب
بالمخالفة للقواعد العلمية.. الصحة اللبنانية تعتمد 25 دواء إيرانيا
بالمخالفة للقواعد العلمية.. الصحة اللبنانية تعتمد 25 دواء إيرانيا
اكتشف المزيد