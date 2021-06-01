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قتيل بإطلاق نار بمركز إطفاء في لوس أنجلوس

إطلاق نار في لوس أنجلوس - فرانس برس
إطلاق نار في لوس أنجلوس - فرانس برس

قتيل بإطلاق نار بمركز إطفاء في لوس أنجلوس

وسائل إعلام: هناك جثة مرئية خارج المنزل المحترق وربما تكون من أطلق النار

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دبي - العربية.نت

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قتل أحد عناصر الإطفاء في إطلاق نار عند مركز صغير لإدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلس الأمريكية اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت عدة وسائل إعلامية.

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إلى ذلك، استجاب نواب قائد شرطة المقاطعة لبلاغات عن ضحايا لإطلاق نار وقع قبل الساعة 11 صباحًا بقليل في مركز الإطفاء 81، على بعد حوالي 72 كيلومترًا شمال لوس أنجلوس، وفقًا لبيان صادر عن عمدة المقاطعة.

واشتعلت النيران في منزل على بعد حوالي 16 كيلومترا شرق المركز، وهناك وجود مكثف للشرطة، لكن لم يكن لدى السلطات المزيد من المعلومات بعد.

وأفادت وسائل إعلام بأن هناك جثة مرئية خارج المنزل المحترق، وربما تكون من أطلق النار.

وعلى تويتر، وصفت إدارة الإطفاء الحادث بأنه "إطلاق نار مأساوي"، قائلة إنها "ما تزال في طور جمع معلومات إضافية"، وإنها تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون "طوال هذا الحادث المستمر".

يحيط شريط الشرطة بمركز الإطفاء الكائن في منطقة أغوا دولسي بالقرب من سانتا كلاريتا، واصطفت سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف في الشارع بالخارج.

يشار إلى أن أغوا دولسي هو مجتمع ريفي يضم حوالي 3000 شخص ويقع في صحراء مقاطعة لوس أنجلوس الشمالية المعروفة بتشكيلاتها الصخرية ومناظرها البانورامية.

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