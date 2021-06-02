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البنتاغون: سنواصل دعم تفوق إسرائيل لمواجهة تهديدات إيران

البنتاغون

البنتاغون: سنواصل دعم تفوق إسرائيل لمواجهة تهديدات إيران

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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كررت وزارة الدفاع الأميركية، (البنتاغون) الأربعاء، تأكيدها على مواصلة دعم تفوق إسرائيل لمواجهة تهديدات إيران.

يأتي ذلك، قبل يوم من عقد مباحثات أميركية إسرائيلية، غداً الخميس، لبحث ملف إيران وسلوكها في المنطقة، بحسب ما أعلنه البنتاغون.

البنتاغون: سنبحث مع إسرائيل سلوك إيران بالمنطقة أميركا البنتاغون: سنبحث مع إسرائيل سلوك إيران بالمنطقة

وشددت نائبة مساعد وزير الدفاع دانه سترول، على أن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن اليوم في الشرق الأوسط، قائمة على أساس التهدئة، وكذلك مواجهة تصرفات إيران السيئة، وأيضاً منع عودة تنظيم داعش والإرهاب.

لا حلول عسكرية

كما أضافت في بيان افتتاحي لمعهد الشرق الأوسط، أمس الثلاثاء ألا حلول عسكرية لمشاكل المنطقة، لافتة إلى أن الدبلوماسية هي الحل الأمثل لمثل هذه الأوضاع المتوترة.

جاء ذلك بعدما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، التأكيد أنه لن يتهاون بوجه التهديدات الإيرانية ولو كلفه ذلك الصداقة مع واشنطن. وقال خلال مراسم تبديل رئيس الموساد التي أقيمت صباح الثلاثاء: "إن أكبر تهديد لإسرائيل هو التهديد الوجودي المتمثل بالمحاولات الإيرانية التزود بأسلحة نووية".

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