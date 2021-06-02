ترمب: قد أعود رئيساً في أغسطس!

بعد أشهر على الخسارة، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الرئيس السابق دونالد ترمب قد ألمح إلى أنه يفكر بالعودة إلى الرئاسة.

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فقد أشارت مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ماغي هابرمان في تغريدة عبر تويتر، إلى أن ترمب أخبر عدداً من الأشخاص، أنه يتوقع عودته رئيساً بحلول أغسطس/آب القادم.

وبعد هذا التصريح، أكد مراقبون أن كلام الرئيس السابق مستحيل، حيث لا يمكن لترمب أن يعود رئيساً مع نهاية الصيف، لأنه من غير الممكن أن تنتهي ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن الأولى، خلال التاريخ الذي تحدّث عنه ترمب.

"الرجل الوحيد الذي ترتفع أرقامي"

الجدير ذكره أن الرئيس السابق كان شنّ في فبراير/شباط الماضي هجوماً على وسائل إعلام أميركية وذلك في أولى مقابلاته منذ مغادرته البيت الأبيض، إلا أنه لم يعلق على ما إذا كان يخطط للترشح مجددا للرئاسة في عام 2024، وهو أمر بات ممكنا بعد أن برأه مجلس الشيوخ في محاكمته البرلمانية قبل أشهر.

Trump has been telling a number of people he’s in contact with that he expects he will get reinstated by August (no that isn’t how it works but simply sharing the information). https://t.co/kaXSXKnpF0 — Maggie Haberman (@maggieNYT) June 1, 2021

كما أجاب عندما سئل عن خططه لعام 2024: "لن أقول بعد، لكن لدينا دعم هائل.. أنا الرجل الوحيد الذي تتم مساءلتي وترتفع أرقامي"، في إشارة منه لنسب التأييد.

الجدير ذكره أن الرئيس السابق ظل في منتجعه في مار آلاجو في ولاية فلوريدا منذ مغادرته البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.