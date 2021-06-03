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بعد عام.. تصحيح تصريح لسيناتور أميركي عن منشأ كورونا

السيناتور الجمهوري توم كوتون

بعد عام.. تصحيح تصريح لسيناتور أميركي عن منشأ كورونا

واشنطن بوست نقّحت قصة فبراير 2020 التي كانت تحت عنوان "توم كوتون يواصل تكرار نظرية مؤامرة حول فيروس كورونا تم تفنيدها بالفعل"

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واشنطن - بندر الدوشي

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أصدرت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post تصحيحًا لتقريرها لعام 2020 عن السيناتور الجمهوري توم كوتون ونظرية تسرب فيروس كورونا من المختبر الصيني، والتي ناقش احتماليتها مع وسائل الإعلام وتعرض حينها لحملة سخرية في ذلك الوقت.

ونقّحت الصحيفة قصة فبراير 2020 التي كانت تحت عنوان "توم كوتون يواصل تكرار نظرية مؤامرة حول فيروس كورونا تم تفنيدها بالفعل".

وبدأ كبار خبراء الصحة العامة في العالم في إلقاء نظرة أكثر جدية على أصول الفيروس.

وقالت الصحيفة في تعديلها: "الإصدار السابق من هذه القصة وعناوينها الرئيسية وصفت تعليقات السيناتور توم كوتون بشكل غير دقيق، فيما يتعلق بأصول فيروس كورونا. لقد تمت إزالة المصطلح "تفنيد" واستخدام مصطلح "نظرية المؤامرة" لأنه، بعد ذلك وكما هو الحال الآن، لم يكن هناك معلومات تحدد منشأ الفيروس بعد"، كما جاء في التصحيح الذي نشرته "واشنطن بوست".

تعبيرية
تعبيرية

ويقول العنوان الجديد للقصة: "يواصل توم كوتون تكرار نظريته في مجال فيروس كورونا والتي اعترض عليها العلماء".

وكرر السيناتور كوتون، إلى جانب الرئيس السابق دونالد ترمب، النظرية القائلة بأن كوفيد-19 جاء من تسرب معمل في ووهان الصينية، في عام 2019.

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ونُقل عن كوتون قوله على قناة "فوكس نيوز" Fox News في مقال نشر في فبراير 2020: "لا نعرف من أين نشأ، وعلينا أن نصل إلى حقيقة ذلك.. ونعلم أيضًا أنه على بعد أميال قليلة من سوق المواد الرطبة هناك المختبر الفائق والوحيد في الصين والذي يقع تحت المستوى الرابع من السلامة ويبحث في أصول الأمراض المعدية التي تصيب الإنسان".

واكتسبت هذه النظرية اهتمامًا متجددًا في الأسابيع الأخيرة، حيث أعلن الرئيس جو بايدن عن جهود مكثفة لتأكيد أصل الفيروس. وفي غضون ذلك، يقول العديد من العلماء الذين سبق أن قللوا من أهمية الفرضية الآن أنه يجب إجراء مزيد من التحقيق فيها.

ولا يوجد دليل قاطع حتى الآن على تسرب الفيروس من المختبر، لكن العلماء لم يعثروا أيضًا على دليل قاطع يظهر أن الفيروس بدأ في الحيوانات قبل أن يصيب البشر بشكل طبيعي.

وأعلنت شركة "فيسبوك"، الأربعاء، أنها رفعت الحظر المفروض على المحتوى الذي يتكهن بأصل فيروس كوفيد-19.

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