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غالبية الأميركيين يعتقدون أن كورونا تسرب من مختبر صيني

Security personnel keep watch outside Wuhan Institute of Virology during the visit by the World Health Organization (WHO) team tasked with investigating the origins of the coronavirus disease (COVID-19), in Wuhan, Hubei province, China February 3, 2021. REUTERS/Thomas Peter
معهد ووهان للفيروسات في الصين الذي تشير بعد النظريات إلى تسرب فيروس كورونا منه
فيروس كورونا

غالبية الأميركيين يعتقدون أن كورونا تسرب من مختبر صيني

يعتقد 24% من الأميركيين أنه تم إطلاق الفيروس من المختبر عن عمد، بينما يعتقد 30% أنه تسرب عن طريق خطأ عرضي

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واشنطن - بندر الدوشي

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يعتقد غالبية الأميركيين أن فيروس كورونا نشأ في مختبر صيني، لكنهم منقسمون بشكل حاد، على أسس حزبية وعلى خلفية تعليمية، حول التفاصيل المتعلقة بهذا الوباء، بحسب ما أظهره استطلاع حديث للرأي.

ويعتقد 58% من الأميركيين أن فيروس كورونا المستجد ظهر في مختبر صيني، وفقاً لاستطلاع تم إجراؤه خلال شهر مايو من قبل مؤسسة YouGov. وكانت هذه النسبة فقط 49% عندما طرحت YouGov السؤال لأول مرة في مايو 2020.

خلايا فيروس كورونا
خلايا فيروس كورونا

ويؤمن 43% فقط من الديمقراطيين بنظرية التسرب في المختبر، مقارنة مع 77% من الجمهوريين. من جهتهم، يميل المستقلون أكثر نحو وجهة نظر الحزب الجمهوري، حيث يعتقد 65% منهم الآن أن الفيروس تسرب من مختبر.

ويعتقد 24% من الأميركيين أنه تم إطلاق الفيروس من المختبر عن عمد، بينما يعتقد 30% أنه تسرب عن طريق خطأ عرضي. من جهتهم، قال 13% فقط إن الفيروس تطور بشكل طبيعي تماماً في البرية، بينما قال ثلث المستجيبين إنه ليس لديهم إجابة عن منشأ الفيروس.

معهد ووهان للفيروسات في الصين الذي تشير بعد النظريات إلى تسرب فيروس كورونا منه
معهد ووهان للفيروسات في الصين الذي تشير بعد النظريات إلى تسرب فيروس كورونا منه
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وكان الأميركيون ذوو التحصيل العلمي العالي الأكثر ميلاً للاعتقاد بالمنشأ "الطبيعي" للفيروس، حيث ذكر 25% من حاملي شهادات الدراسات العليا أن هذه هي النظرية التي يؤمنون بها حول أصل كورونا المستجد.

وكان الأميركيون من أصحاب الشهادات العليا هم أيضاً الأكثر ثقة في إجاباتهم، حيث قال 27% فقط منهم إنهم غير متأكدين من مصدر الفيروس.

وأجاب أغلب الأميركيين الذين أكملوا تعليمهم حتى الثانوية فقط بأنهم ليسوا متأكدين من أين بدأ الوباء، لكن أولئك الذين لديهم رأي يعتقدون أن فيروس كورونا قد تم تسريبه عن قصد من المختبر.

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