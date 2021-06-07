بلينكن: حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال السلام

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه لا يتفق مع نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل المقبل، بشأن رفض حل الدولتين ويؤكد على أنه الحل الوحيد للسلام.

كما أضاف أن إدارته "ترى حل الدولتين أفضل، وربما هو الوسيلة الوحيدة لضمان مضي إسرائيل قدماً، وليس فقط آمنة، كما سيكون للفلسطينيين الدولة التي يحق لهم الحصول عليها".

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وأوضح أن الإدارة الأميركية "تعمل بجد ليس فقط للتأكد من استمرار وقف إطلاق النار في غزة، ولكن للبدء في التعامل مع الوضع الإنساني في القطاع"، وذلك في حديث خاص لبرنامج "أكسيوس أون أتش بي أو" اليوم الاثنين.

علاقة مستقرة مع روسيا

إلى ذلك، تطرق بلينكن إلى عدد من المواضيع الأخرى، وحين سؤاله عن العلاقة مع روسيا، أوضح أن بلاده تفضل أن يكون لديها علاقة أكثر استقراراً مع روسيا.

لكن عقّب قائلاً "إذا استخدمت روسيا العدوانية ضد أميركا أو حلفائها فسنرد على ذلك".

وأضاف أن واشنطن تحدثت مع الروس بشأن هجمات "برامج الفدية"، مشيراً إلى وجود دلائل على تورطها.

كذلك، أوضح أن هناك التزاما من جانب أي دولة، بما في ذلك روسيا، في حال كان هناك مشروع إجرامي يعمل من أراضيها ضد أي شخص آخر ، حيث يجب عليها فعل ما هو ضروري لوقفه و تقديمه إلى العدالة.

سباق التسلح مع الصين

وعند سؤاله عن إمكانية فوز الولايات المتحدة بسباق التسلح مع الصين قال، "لا نريد الدخول في سباق تسلح مع بكين أو أي دولة أخرى".

وأوضح أن العلاقة مع الصين هي الأكثر تعقيداً والأكثر أهمية، مشيراً إلى أن هناك جوانب عدائية لها، وجوانب تنافسية، إضافة إلى التعاون المشترك.

وفي موضوع أصول فيروس كورونا، قال إن إدارة الرئيس بايدن مصممة على الوصول لحقيقة أصول الفيروس، مؤكداً أن واشنطن ستحاسب الصين.

كما أضاف أن الصين لم "تمنحنا الشفافية الكاملة التي نحتاجها"، لافتاً إلى أن مصلحة بكين أن تفعل هذا الأمر.

وكانت الولايات المتحدة دعت في مايو الماضي منظمة الصحة العالمية إلى إجراء مرحلة ثانية من تحقيقها حول مصدر الفيروس، مع منح خبراء مستقلين حرية الوصول الكامل إلى البيانات الأصلية والعينات الأولية في الصين.