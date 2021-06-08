مدير أف.بي.آي: الهجمات الإلكترونية لا تقل خطورة عن أحداث 11 سبتمبر

شبه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي في مقابلة جديدة بين تهديد الأمن القومي الذي تشكله برامج الهجمات الإلكترونية بفدية بالهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، حيث تواصل الحكومة الأميركية والقطاع الخاص مواجهة سلسلة من الهجمات الإلكترونية المدمرة.

وقال راي لصحيفة "وول ستريت جورنال": "هناك الكثير من أوجه الشبه، وهناك الكثير من الأهمية، والكثير من التركيز من جانبنا على تعطيل هذه الهجمات والوقاية منها. هناك مسؤولية مشتركة، ليس فقط عبر الوكالات الحكومية ولكن عبر القطاع الخاص وحتى المواطن الأميركي العادي".

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وكشف راي أيضًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يحقق في ما يقرب من 100 نوع مختلف من برامج الهجمات الإلكترونية، كل منها كان مسؤولاً عن عدة هجمات إلكترونية في الولايات المتحدة، ويمكن ربط الكثير منها إلى قراصنة في روسيا.

وجاءت التعليقات من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد أن قال البيت الأبيض إن أحدث هجوم إلكتروني رفيع المستوى - تم ارتكابه ضد JBS USA ، وهي وحدة تابعة لأكبر شركة لمعالجة اللحوم في العالم - نشأ من "منظمة إجرامية مقرها على الأرجح في روسيا".

وقبل أسابيع فقط، أدى هجوم إلكتروني يشترط فدية استهدف خط أنابيب كولونيال الذي يبلغ طوله 5500 ميل إلى إغلاق مورد النفط المهم بشكل مؤقت، مما أدى إلى تعطيل إمدادات البنزين في الساحل الشرقي والمساهمة في نقص الوقود على نطاق واسع.

ودفعت موجة الهجمات الإلكترونية إلى مداولات جديدة بين المشرعين في الكونغرس حول ما إذا كان يجب إجبار الشركات التي تعرضت للاختراق على إخبار الحكومة بأنها تعرضت للاختراق.

وأصدرت إدارة أمن النقل بالفعل توجيهًا يقنع الشركات التي تشغل خطوط الأنابيب بالإبلاغ كلما تعرضوا لهجمات إلكترونية.

كما أصدر الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا الشهر الماضي يهدف إلى إصلاح نهج الحكومة الأميركية تجاه الأمن السيبراني، ويتطلب الأمر من الوكالات الفيدرالية تشفير بياناتها وتدابير أخرى.

وقال البيت الأبيض إن بايدن سيثير قضية هجمات برامج الفدية خلال قمته المقبلة وجهاً لوجه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المقرر عقدها في 16 يونيو في جنيف بسويسرا.