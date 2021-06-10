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تيد كروز: بايدن يقدم تنازلات أحادية لإيران.. أين وعوده؟

تيد كروز
السينانور تيد كروز

تيد كروز: بايدن يقدم تنازلات أحادية لإيران.. أين وعوده؟

السيناتور تيد كروز يتساءل عن مصير وعود بايدن بعدم تقديم تنازلات أحادية لإيران

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قال السيناتور تيد كروز، اليوم الخميس، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يسارع في رفع العقوبات عن إيران قبل حتى التوصل لاتفاق نووي.

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وتساءل السيناتور الجمهوري عن مصير وعود بايدن بعدم تقديم تنازلات أحادية لإيران.

وقبل أسبوعين، نقلت التلغراف عن كروز قوله "لا تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤنا تحمل صفقة نووية كارثية أخرى مع إيران".

كما أشار إلى رسالة حديثة إلى بايدن دعا أكثر من 40 عضوا بمجلس الشيوخ الجمهوريين، بقيادة ماركو روبيو، إلى إنهاء المفاوضات في فيينا على الفور وتوضيح أن العقوبات لن تُرفع.

رفع عقوبات عن إيران

إلى ذلك، رفعت إدارة الرئيس الأميركي، الخميس، العقوبات المفروضة على أكثر من عشرة مسؤولين إيرانيين سابقين وشركات طاقة، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

بايدن - فرانس برس
بايدن - فرانس برس

وذكرت الصحيفة، أن هذا الإجراء يأتي وسط تعثر محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني. وقال مسؤولون أميركيون إن هذه الخطوة تشير إلى التزام واشنطن بتخفيف حملة ضغط أوسع إذا غيرت طهران سلوكها.

لكن رغم أن وزارة الخزانة الأميركية رفعت العقوبات المفروضة على كبار المسؤولين السابقين في شركة النفط الوطنية الإيرانية والعديد من الشركات المشاركة في شحن وتجارة المنتجات البتروكيماوية، أدرجت شبكة من الأفراد والشركات التي تساعد في تمويل ميليشيا الحوثي على قوائم العقوبات.

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