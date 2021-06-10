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"مرتبطة بالإرهاب".. عقوبات أميركية على كيانات دعمت الحوثي

الخزانة الأميركية
الخزانة الأميركية (Istock)

"مرتبطة بالإرهاب".. عقوبات أميركية على كيانات دعمت الحوثي

بين المعاقبين أعضاء شبكة ساعدت الحرس الثوري الإيراني وميليشيا الحوثيين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كيانات وأفراد يمنيين وسوريين وغيرهم، لارتباطهم بإيران.

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وأفادت في بيان، أن هذه العقوبات مرتبطة بالإرهاب، وتم فرضها على أعضاء شبكة تساعد الحرس الثوري الإيراني والحوثيين باليمن.

عشرات ملايين الدولارات

كما أضافت أن هذه الشبكة تجمع عشرات ملايين الدولارات للحوثيين من مبيعات سلع منها النفط الإيراني.

وشملت العقوبات يمنيين اثنين وسوريين وصومالي وهندي، إضافة إلى كيانات مقرها إسطنبول وصنعاء، مشددة على أن الدعم المالي لهذه الشبكة يقوي هجمات الحوثيين التي تهدد البنية التحتية المدنية والحيوية في اليمن، وكذلك تقوض الجهود المبذولة لإنهاء الصراع، وتجويع عشرات الملايين من المدنيين.

وقد نقل المعلومات أن من بين المعقبين، رجل اسمه سعيد الجمل، ويعرف بأنه داعم مالي للحوثيين، ويتخذ من إيران مقراً له، كما يدير شبكة من الشركات والسفن التي تهرب الوقود والمنتجات البترولية والسلع الإيرانية الأخرى إلى العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

من ميليشيا الحوثي (رويترز)
من ميليشيا الحوثي (رويترز)

كما تساعد إيرادات صفقات الجمل على تمويل الأنشطة الحوثيين الإقليمية المزعزعة للاستقرار، ومعهم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وميليشيات إيرانية أخرى بما في ذلك حزب الله.

سوريون أيضاً

وأيضاً، كشف البيان أنه وبتوجيه من سعيد الجمل، قام المواطن السوري طالب علي حسين الأحمد الراوي المقيم في تركيا والسوري المقيم في اليونان عبد الجليل الملاح بتسهيل معاملات بملايين الدولارات لشركة سويد وأولاده اليمنية، وهي شركة صرافة مرتبطة بالحوثيين، وأرسلوا ملايين الدولارات إلى مسؤولين من الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس في اليمن.

عناصر من الحرس الثوري الإيراني (فرانس برس)
عناصر من الحرس الثوري الإيراني (فرانس برس)

يذكر أن العقوبات ستحظر جميع الممتلكات والمصالح الموجودة في أميركا للمعاقبين، كما يُحظر عموماً على الأشخاص الأميركيين الدخول في معاملات مع الأشخاص المحددين أو ممتلكاتهم المحظورة.

كما أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل عن عمد معاملات مهمة للأشخاص أو الأشخاص الذين يقدمون دعما للمعاقبين، معرضة كذلك لخطر العقوبات، التي قد تقطع وصولهم إلى النظام المالي الأميركي أو تضع ممتلكاتهم أو مصالحهم تحت قبضة القضاء هناك.

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